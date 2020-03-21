Ярославский перечислил $2 млн на борьбу с коронавирусом на Харьковщине

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский перечислил $2 млн на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Харьковского антикризисного штаба.

Александр Ярославский

Согласно сообщению, за деньги бизнесмена будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Ранее, во время встречи с представителями харьковского бизнеса Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит $13 млн, а затем добавил, что первый транш перечислит немедленно.

Согласно размещенным на сайте штаба данным общая сумма, которая нужна для покупки необходимого оборудования и материалов для борьбы с эпидемией, составляет 2,384 млн долл. для Харькова и 2,347 млн долл для области. Эти же данные были озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

Александр Ярославский возглавил Харьковский антикризисный штаб

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. О том, сколько средств удалось собрать на Харьковщине за несколько дней после объявления инициативы, обещают рассказать уже в понедельник, 23 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Офисе президента состоялась встреча представителей власти и крупного бизнеса. В результате этой встречи и был создан Харьковский антикризисный штаб. 17 марта состоялось его первое заседание, а 19 марта в Штабе была организована встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

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