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22 апреля • обновлено в 10:00
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Янина Соколова жестко обратилась к Илье Хржановскому из-за пыток над младенцами

1.3т
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Известная журналистка Янина Соколова раскритиковала режиссера скандального фильма "Дау.Дегенерация" россиянина Илью Хржановского за демонстрацию кадров насилия над детьми из харьковского приюта.

А также призвала Нацполицю отреагировать на беспрецедентное преступление. Жесткий пост-возмущения в ее странице в Facebook поддержали более 7,8 тысяч пользователей, оставив под ним свыше 600 комментариев.

"Да, это кино. Нет, на фото не манекен, ребенок настоящий. Да, его никто не спрашивал, хочет ли он пыток... Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре, не вызывал возмущения у общественности", – отметила журналистка.

Соколова раскритиковала режиссера Хржановского за фильм "Дау.Дегенерация" о насилии над младенцами

Соколова раскритиковала режиссера Хржановского за фильм "Дау.Дегенерация" о насилии над младенцами

Она подчеркнула, что часть критиков на фестивале в Берлине и Париже отказались писать рецензии на "Дау". Они якобы мотивировали это нежеланием участвовать в пиаре фильма, который "в документально художественной манере демонстрировал изнасилование, унижение и садизм.

Те, кто причастен к его созданию, отметила Соколова, непременно должны ответить за это.

"Как и руководство харьковского приюта, которое позволило ребенку пережить этот ад. Фильм снимали в 2011 году. Сейчас ребенку 9 лет. Как моему старшему сыну. И я презираю вас и ваше позорное кино", – подчеркнула журналистка.

Она выразила надежду, что Национальная полиция Украина по указанию уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы уже завела соответствующее дело.

"И все виновные будут наказаны. А те, кто использует детей в своих творческих экспериментах, навсегда лишатся желания это делать в будущем", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов, в частности Харьковского. В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

  • В компании, которая занималась съемками "Дау. Дегенерации" на территории Украины, заявили, что во время съемок сцен с детьми присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
"Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского издевались над детьми
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дважды изгнанная-известная журналистка Янина Соколова,шо решила о себе напомнить?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а она уже пристроилась?
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Александрович Валера
Александрович Валера
Наказальник еще у этой базарной бабы не вырос
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