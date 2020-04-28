"Я готов идти пешком!" Застрявший в ОАЭ украинец не может похоронить маленькую дочь

Украинец не может вернуться из Объединенных арабских Эмиратов, чтобы похоронить свою маленькую дочь Еву.

Об ужасной ситуации Рустам Гаджиев написал на своей странице в Facebook. Отец ребенка сообщил, что приобрел билеты на два рейса из Дубая (на 25 и 28 апреля), однако они были отменены.

"Если вы думаете, что мертвый ребенок это самое страшное, это не так. Страшно, что ты не можешь к нему приехать. Не можешь утешить убитую горем жену", – написал Рустам.

Рустам Гаджиев и его маленькая дочка Ева, о смерти которой стало известно 21 апреля

Мужчина умоляет помочь ему вернуться в Украину, чтобы похоронить ребенка.

"Я прошу!!! Умоляю!!! Пожалуйста, помогите, попасть из ОАЭ в Украину. Я готов пешком идти, любые стыковки подойдут. Помогите, пожалуйста, попрощаться с моей Евочкой", – добавил он.

О смерти маленькой дочки Рустам Гаджиев сообщил 21 апреля.

На следующий день жена Рустама – Алина – также поделилась бедой.

Причину смерти малышки родители не сообщили.

Ева Гаджиева Facebook

Спустя некоторое время Гаджиев обновил свой пост. "Я так понимаю, единственный вариант – это лететь в Минск, а оттуда машиной в Украину. Но мне нужны гарантии, что РБ меня выпустит, а Украина впустит", – написал он.

В комментариях к посту Гаджиева ответил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подтвердил, что транзит через Беларусь возможен.

Сейчас потерявший дочку отец ищет варианты, как добраться из ОАЭ в Беларусь. Прямых рейсов нет. Потому, как рассказал мужчина OBOZREVATEL, сейчас он пытается взять билеты на Абу-Даби – Амстердам – Минск. А уже из Беларуси ехать в Украину, чтобы попрощаться с малышкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 350 граждан Украины застряли в ОАЭ. Среди них не только туристы, но и резиденты – люди, которые жили и работали в Эмиратах. Большинство из них из-за пандемии коронавируса потеряли работу.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ObozTV рассказал, что в течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами порядка 8200 граждан, находящихся за рубежом.

"На протяжении 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов и не более 600 граждан, будут возвращаться из разных концов мира в Украину", – сообщил он.

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