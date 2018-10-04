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''Взрываются дети!'' Беглый экс-нардеп цинично пристыдил Украину за войну России

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Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, который сбежал в Россию, нагло обвинил Украину в войне на Донбассе и в гибели детей, которые подрываются на минах российских оккупантов.

Помимо всего, он необоснованно возложил на Киев ответственность за срыв Минских соглашений, умалчивая обо всех преступлениях своих кремлевских кураторов. Циничную лживую речь коллаборант озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Эти люди оправдывают режим, который в ходе антигосударственного переворота захватил власть, организовал войну, цивилизованную страну в центре Европы превратил в одно из самых заминированных государства в мире! Взрываются дети — они соболезнования выражают! Если бы вы реально соболезновали и переживали по этому поводу, уже бы давным-давно были бы приняты решения в Минске в отношении мирного процесса!" — прокричал в истерике Килинкаров, пытаясь повесить вину за бесчинства России на Донбассе на страдающую от агрессии Украину.

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Затем он впал в еще больший маразм, заявив, что войну России против Украины якобы навязывает Запад, чтобы впоследствии завладеть новыми территориями. Наиболее заинтересованной в таком сценарии предатель Украины назвал Польшу.

"Когда говорят: "Вы, пожалуйста, введите войска и нападите на Украину!" — это же мечта, план Запада. Они хотят, чтобы Россия напала на Украину, чтобы в Украине развязалась тотальная война по всей стране. Они (поляки. — Ред.) хотят видеть Украину слабой, разоренной. Они готовятся к тому, что Украина рано или поздно должна ослабнуть до тех пор, когда у них появится возможность все-таки отгрызть этот кусок!" — нервозно выкрикнул Килинкаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналогичную риторику озвучил член Совета Федерации России Франц Клинцевич, который пригрозил Украине распадом и разделением ее территорий между Польшей и Венгрией. Он заявил, что такой сценарий якобы пытается реализовать Вашингтон, который хочет возложить ответственность на РФ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМинские договоренности
Персона
Килинкаров
Место
Украина
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Bavchenkov Alexandr
Bavchenkov Alexandr
Как в Украине был шестеркой,так и на расее остался,только очень мелкой.
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Шаблонов Разрыв
Шаблонов Разрыв
Всё верно, но рогулям не понять
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Жирик номер три...
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