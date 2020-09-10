Выяснилось, почему мужчины и пожилые люди тяжелее переносят коронавирус

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, почему у мужчин и пожилых людей коронавирус вызывает более опасные симптомы, чем у других групп населения.

Исследователи выделили и секвенировали вирусную РНК из мазков, собранных у 430 больных COVID-19 пациентов и 54 людей с отрицательными результатами тестов на коронавирус, сообщает EurekAlert!.

Затем была проанализирована иммунная реакция испытуемых на вирус с учетом инфекционного статуса, вирусной нагрузки, возраста и пола.

Выяснилось, что иммунные реакции активируются только через три дня после начала инфекции, а состав и функция иммунных клеток колеблются в зависимости от вирусной нагрузки, что свидетельствует о нарушениях в защитной реакции у мужчин и пожилых людей.

С начала пандемии коронавируса у пожилых людей и мужчин наблюдался высокий уровень смертности, что может указывать на более слабые иммунные ответы, лежащие в основе плохих клинических исходов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый тип коронавируса, повлекший за собой пандемию, по-разному ведет себя зависимо от времени года. Однако осенью он выживает лучше всего.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!