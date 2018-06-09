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"Выносим и делайте что хотите": в Херсоне водитель вышвырнул из маршрутки девушку без сознания

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В Херсоне водитель маршрутки не оказал помощь девушке, которая потеряла сознание, а вывел ее из салона и оставил на улице.

Историю со слов очевидца ситуации Александра опубликовало местное издание "Херсон Daily".

Отмечается, что в пятницу, 8 июня, около 8:45 в херсонской маршрутке №47 упала в обморок девушка лет 16-ти. Автобус в это время ехал по ул. 40 лет Октября в районе политехнического колледжа.

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"Пассажиры начали кричать водителю, чтобы он остановился, говорили о том, что нужно вызвать "скорую помощь". Тот остановился, зашел в салон. Девушка к тому времени немного очухалась. Приговаривая: "Выносим и дальше делайте что хотите", водитель вывел ее из автобуса и усадил на скамеечку. Маршрутка уехала", - пишет СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом водитель маршрутки "напал" на сироту.

Место
УкраинаХерсон
Объект
маршрутка
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