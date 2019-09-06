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8 сентября • обновлено в 11:53
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"Вымирает катастрофическими темпами": появились тревожные данные о Донбассе

16.7т Читать материал на украинском

В Дружковке на Донбассе смертность почти в 4 раза превысила рождаемость.

Об этом со ссылкой на Главное управление статистики в Донецкой области пишет "Восточный вариант". Всего население города по состоянию на 1 июля 2019 года составило 65 565 человек.

Отмечается, что январе-июне 2019 года в Дружковке родился 151 малыш и умерло 543 человека. В город прибыло 155 граждан, выбыло при этом 294.

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Появились тревожные данные о смертности на Донбассе

Появились тревожные данные о смертности на Донбассе

Примечательно, что по Донецкой области смертность превышает рождаемость в среднем в 2,7 раза, в целом по Украине – в 2. В Дружковке же этот показатель выше и составляет почти 1:4.

"Даже не фоне печальных украинских демографических показателей, Донбасс вымирает просто катастрофическими темпами", – отреагировал на статистику в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Минздраве "ДНР" забили тревогу из-за катастрофического уровня смертности.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
вот если показатель будет 1 к 10 тогда класс , вот показатель на все 100% !
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украиньзге мир...
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