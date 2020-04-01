Вылечит ли мед, лимон и имбирь от коронавируса: в ВОЗ дали окончательный ответ

Употреблять мед, лимон или имбирь для того, чтобы чувствовать себя лучше во время болезни, – можно, но эти продукты не являются лекарством от коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил эксперт ВОЗ Майкл Райан, отвечая на вопрос о методах лечения COVID-19, написало издание Sky News. Он подчеркнул, что по состоянию на 1 апреля нет ни одного проверенного способа лечения вируса.

"Люди должны чувствовать себя свободно, продолжая употреблять продукты – например, мед, лимон, имбирь – которые позволяют им чувствовать себя лучше во время болезни. Но они ни на минуту не должны думать, что это лекарство", – отметил Райан.

В ВОЗ объяснили, вылечит ли мед, лимон и имбирь от коронавируса. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 669.

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