Выходные в 2019 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы

В 2019 году в Украине будет 11 дополнительных выходных в связи с государственными и религиозными праздниками, перечень которых был официально утвержден Кабинетом министров.
Помимо официальных красных дней календаря украинцы получат несколько дополнительных выходных в связи с тем, что некоторые праздники совпадают с субботами и воскресеньями.
11 официальных выходных в 2019 году:
1 января – вторник – Новый год
7 января – понедельник – Рождество Христово
8 марта – пятница – Международный женский день
28 апреля – воскресенье – Пасха
1 мая – среда – День Труда
9 мая – четверг – День победы над нацизмом во Второй мировой войне
16 июня – воскресенье – Троица
28 июня – пятница – День Конституции
24 августа – суббота – День независимости
14 октября – понедельник – День защитника
25 декабря – среда – католическое Рождество
Январь
Во вторник, 1 января, в Украине завершаются длительные новогодние выходные, однако снова три дня отдыха подряд наступят в честь православного Рождества 7-числа, в понедельник [5-7 января].
Март
Следующий дополнительный выходной будет 8 Марта. Праздник выпадет на пятницу, а значит, что украинцев ждут очередные затяжные выходные.
Апрель
Во второй месяц весны в Украине отпраздную Пасху, которая выпадет на воскресенье, 28 апреля. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник, 29 апреля.
Май
Последний весенний месяц принесет сразу два дополнительных выходных — в среду 1 мая [День труда], а также в четверг 9 мая, [День победы].
Июнь
В июне календарь предусматривает сразу 12 выходных дней. Поскольку Троица выпадет в воскресенье 16 июня, то дополнительный выходной будет доставлен в понедельник, 17-го.
Три выходных будет и в конце месяца — 28 июня на День Конституции, который выпадет в пятницу.
Август
В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 число в 2019-м выпадает на субботу, а значит, выходной перенесут на понедельник, 26 августа.
Октябрь
День защитника Украины 14 октября выпадает в понедельник, а значит, украинцев ждут очередные трехдневные выходные.
Декабрь
В декабре украинцев ждет выходной на католическое Рождество. В новом году 25 декабря выпадет на среду.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Кабинет министров определился с переносом рабочих дней на 2019 и 2020 года для более удобного проведения новогодних и майских праздников.