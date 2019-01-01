Выходные в 2019 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы

В 2019 году в Украине будет 11 дополнительных выходных в связи с государственными и религиозными праздниками, перечень которых был официально утвержден Кабинетом министров.

Помимо официальных красных дней календаря украинцы получат несколько дополнительных выходных в связи с тем, что некоторые праздники совпадают с субботами и воскресеньями.

11 официальных выходных в 2019 году:

1 января – вторник – Новый год

7 января – понедельник – Рождество Христово

8 марта – пятница – Международный женский день

28 апреля – воскресенье – Пасха

1 мая – среда – День Труда

9 мая – четверг – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

16 июня – воскресенье – Троица

28 июня – пятница – День Конституции

24 августа – суббота – День независимости

14 октября – понедельник – День защитника

25 декабря – среда – католическое Рождество

Январь

Во вторник, 1 января, в Украине завершаются длительные новогодние выходные, однако снова три дня отдыха подряд наступят в честь православного Рождества 7-числа, в понедельник [5-7 января].

Март

Следующий дополнительный выходной будет 8 Марта. Праздник выпадет на пятницу, а значит, что украинцев ждут очередные затяжные выходные.

Апрель

Во второй месяц весны в Украине отпраздную Пасху, которая выпадет на воскресенье, 28 апреля. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник, 29 апреля.

Май

Последний весенний месяц принесет сразу два дополнительных выходных — в среду 1 мая [День труда], а также в четверг 9 мая, [День победы].

Июнь

В июне календарь предусматривает сразу 12 выходных дней. Поскольку Троица выпадет в воскресенье 16 июня, то дополнительный выходной будет доставлен в понедельник, 17-го.

Три выходных будет и в конце месяца — 28 июня на День Конституции, который выпадет в пятницу.

Август

В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 число в 2019-м выпадает на субботу, а значит, выходной перенесут на понедельник, 26 августа.

Октябрь

День защитника Украины 14 октября выпадает в понедельник, а значит, украинцев ждут очередные трехдневные выходные.

Декабрь

В декабре украинцев ждет выходной на католическое Рождество. В новом году 25 декабря выпадет на среду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Кабинет министров определился с переносом рабочих дней на 2019 и 2020 года для более удобного проведения новогодних и майских праздников.