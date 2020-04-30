На Полтавщине медика судили за разоблачительное видео из больницы в разгар COVID-19: разгорелся скандал

В Миргороде (Полтавская область) полиция с подачи СБУ составила админпротокол на врача Алину Шанину, которая на своей Facebook-странице опубликовала видео блогера о недостатке средств защиты в больнице, где она работает.

Её обвиняют в распространении панических настроев в обществе, но сама Шанина утверждает, что с её страницы видео на момент составления протокола посмотрели всего 9 человек.

OBOZREVATEL пообщался с женщиной и узнал все подробности этой истории.

Протокол за репост

Алина Шанина работает врачом-физиотерапевтом в Миргородской центральной городской больнице. Во время карантина туда приехал блогер Антон Гора – привез гуманитарную помощь и снял видео о том, что больница не обеспечена нужными материалами. 1 апреля этот ролик разместила у себя на Facebook-странице Алина Шанина.

"Я работаю врачом-физиотерапевтом в больнице, мне была интересна эта тема и потому я решила оставить на странице видео, чтоб потом посмотреть", – объяснила она.

Пост, из-за которого был составлен протокол Facebook Алины Шаниной

Алина Шанина Facebook Алины Шаниной

21 апреля около 16:00 ей позвонил участковый и сказал, что на неё есть жалоба. Как оказалось, обращение в полицию отправили из управления СБУ в Полтавской области, а полиция составила админпротокол по статье 173-1 КУоАП (распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику среди населения). Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"Я спросила, по какому поводу, он показал на бумаге скрины страницы в Facebook. Мол, это подпадает под статью 173-1 о распространении неправдивой информации, которая может вызвать общественный резонанс и панику. На тот момент это видео на моей странице посмотрели 9 человек. После суда 15-17 просмотров стало", – рассказала Шанина.

Дело передали в Миргородский городской суд и уже через два дня, 23 апреля, состоялось заседание. Правда, судья не увидела состава преступления в деле и отправила его на доработку.

"Там не была предоставлена какая-либо доказательственная база, что я стала причиной каких-то беспорядков в городе. У нас все тихо и спокойно. Юристы говорят, что по такому административному нарушению за два месяца должны либо приговор вынести, либо закрыть дело. Как я понимаю, состав преступления они все равно не найдут и дело таки закроют. Не понимаю, зачем было устраивать такое, отягощать суд работой, полицию – не вижу смысла в этом всем", – поделилась врач.

"Выглядит, как охота на ведьм"

Самой Шаниной интересно, кто именно обратил на неё внимание. По словам судьи, заявителем был лично глава ГУНП в Полтавской области, но женщина считает, что тому кто-то дал наводку.

"По Украине еще есть такие случаи, не одна я такая. Мол, кто-то что-то перепостил и им приписывают эту статью. По словам судьи, это вроде как лично начальник областного управления полиции подал в СБУ заявление конкретно на меня. Но я с ним незнакома. Кто-то же должен был сказать, мол, именно мою страницу посмотреть. Если бы знали кто, то было бы понятнее, а так выглядит как охота на ведьм, как в средневековье – давайте кого-то накажем просто так, чтоб показать, что мы что-то делаем", – рассказала она.

Сейчас дело находится на доработке, а сама Алина Шанина подумывает об ответном иске после того, как будет оглашен окончательный приговор.

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