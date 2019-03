Выборы президента Украины: топ-чиновники попались на нарушении закона

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, мэр Житомира Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич и лидер РПУ Олег Ляшко выложили в сеть фото с избирательным бюллетенем, что является нарушением украинского закона.

Гоф опубликовала снимок у себя в Twitter. "Да, с 39 кандидатами избирательный бюллетень действительно длинный", — написала она.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh