Выборы президента Украины: топ-чиновники попались на нарушении закона

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, мэр Житомира Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич и лидер РПУ Олег Ляшко выложили в сеть фото с избирательным бюллетенем, что является нарушением украинского закона.

Гоф опубликовала снимок у себя в Twitter. "Да, с 39 кандидатами избирательный бюллетень действительно длинный", — написала она.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.

Отметим, что согласно статье 7 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.

Также с бюллетенями сфотографировались мэр Житомира Сергей Сухомлин и председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, передает "Опора".

Мэр Житомира Сергей Сухомлин zhitomir.info

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич zhitomir.info

В "Опоре" отметили, что фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица, которые есть на участке, могли увидеть отметку, за кого Игорь Гундич отдал свой голос.

Также фото с бюллетенем выложил в сеть глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Как заявил во время брифинга в воскресенье советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко, правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам собственный заполненный бюллетень, передает "ДС".

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно - тоже раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.

"Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении. То есть разворачивать бюллетень, показывать людям и рассказывать "вот, как я проголосовал", - этого делать нельзя", - подчеркнул Варченко.

Он отметил, что законом прямо запрещается публичная демонстрация "птички", написанной в бюллетене избирателем.

"Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы", - заявил советник главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны.

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