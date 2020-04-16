"Вы не воскреснете!" Комаровский мощно обратился к украинцам из-за Пасхи

Доктор Евгений Комаровский призывает людей на празднование Пасхи в воскресенье, 19 апреля, отказаться от массовых отмечаний и походов в церковь, что не подвергать себя риску заболеть и распространять коронавирус.

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Иначе это может обернутся трагическими последствиями, предупредил известный врач в своем видеоролике, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Пасха – это такой праздник, с которым у каждого свои ассоциации, свои впечатления. А для меня Пасха, прежде всего семья. В этот день приходят самые близкие друзья, приходят дети и внуки, это такой шикарный и веселый день. И мне так неприятно, что в этом году этого не произойдет. Но я не могу этого себе позволить", – говорит Комаровский.

Доктор отметил, что он сам является в группе риска, и может не перенести болезнь.

"Я уже в достаточно взрослом возрасте, у меня испорченные работой в реанимационном отделении легкие, у меня не совсем нормально артериальное давление, и я однозначно в группе риска. Я хочу обнять и поцеловать своих детей и внуков, но я прекрасно понимаю, что если я заболею, у меня нет никак их шансов превратиться в Иисуса Христа. Я не воскресну. И мои родные останутся без меня", – сказал врач.

Верующих призывают не ходить в церковь на Пасху из-за коронавируса

Он призывает людей подумать о том, что в случае заболевания, им может не хватить места в больницы, или аппаратов ИВЛ, а лечится всем придется за свой счет.

Комаровский говорит, чтобы не было ухудшения ситуации, лучше на Пасху остаться дома.

"Бог вас услышит и в маске, и без маски, если вы искренне и хотите добра себе и своим близким. Неужели вы верите в то, что великое Христово воскресение и отношение к этой благой вести меняется от того, где вы находитесь в этот день?", – спрашивает он.

"Христос воскреснет независимо от того, где вы будете в этот момент находится. Пожалуйст, не омрачайте такой светлый праздник возможностью заболеть, не омрачайте его неадекватным риском заболеть и распространить инфекцию. Пожалуйста, побудьте дома, пусть это будет такое последнее пасхальное воскресенье в вашей жизни. А с коронавирусом мы обязательно разберемся", – заявил Комаровский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, так как массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.

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