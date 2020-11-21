Я УТВЕРЖДАЮСЬ

Я єсть народ, якого Правди сила

ніким звойована ще не була.

Яка біда мене, яка чума косила! —

а сила знову розцвіла.

ПАВЛО ТИЧИНА

Сьогодні у нас велике свято. Ми відзначаємо річницю Революції Гідності - події, яка назавжди розділила суспільство на тих, хто відчув себе ЛЮДИНОЮ - ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ і на тих, хто, за влучним висловом Великого Кобзаря, є "раби, подножки, грязь Москви"

Згадуючи сьогодні поіменно Воїнів Світла - Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нашу з вами свободу, водночас ми не маємо права забувати імена тих негідників, хто пролив їхню кров в самому серці нашої улюбленої столиці. Не маємо права тому, що непокаране зло має властивість повертатися.

Ось і зараз, напередодні дня Революції Гідності, чергове мурло Януковича, яке подібно до найвеличнішого політичного діяча сучасності і водночас майстра спорту по боротьбі з коронавірусом теж полюбляє гру на фортепіано, звернулося до правоохоронних органів із вимогою притягнути до кримінальної відповідальності організаторів "державного перевороту", який, на думку цього мурла, стався в Україні у 2014 році.

Що тут сказати?

Державний переворот в Україні мав місце. Тільки стався він не у 2014 році, а значно раніше - 1 жовтня 2010 року, коли Янукович разом із своїми посіпаками руками кишенькового Конституційного (?) Суду (?) України (???) "скасував" частину Конституції України і по суті УЗУРПУВАВ ВЛАДУ.

З ЦЬОГО МОМЕНТУ ОБОВ’ЯЗКОМ КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ БУЛО ЧИНИТИ СПРОТИВ УЗУРПАЦІЇ І РОБИТИ ВСЕ ВІД НЬОГО ЗАЛЕЖНЕ ДЛЯ УСУНЕННЯ УЗУРПАТОРА ВІД ВЛАДИ.

Зло завжди маскується під добро. Ось і сьогодні упирі і вурдалаки Януковича люблять виставляти себе прихильниками "легітимності" і "законності". Мовляв, ті, хто боровся з Януковичем, мали це робити "мирно" і "законно".

Тим, хто сьогодні продовжує слухати спів цих сирен диктатури, я пропоную просто задати собі одне-єдине запитання: а для чого тиран взагалі узурпує владу? Щоб творити добро народу, а потім повернути йому владу на вільних демократичних виборах? Подивіться на наших сусідів: ви справді вважаєте, що народ в Російській Федерації вільно обирає свою владу? Чи може в Білорусі "бацька" Лукашенко почує народ і добровільно піде геть? Як би не так!

Диктатори майже ніколи не йдуть добровільно. Хіба що вперед ногами. А тому народ має право на повстання. Вперше цю думку висловив і обґрунтував третій президент США Томас Джефферсон, який був автором Декларації Незалежності США: "Державець, характеру якого притаманні всі риси тирана, не може бути правителем вільного народу".

Тому ті, хто чинив опір свавіллю узурпатора на Майдані не були учасниками державного перевороту. Вони були ЗАХИСНИКАМИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, тобто, діяли в межах правового поля. А от ті, хто їм протистояв - ні.

До речі, одним із перших рішень Верховної Ради України після втечі двічі несудимого "проФФесора" було рішення про те, що ми повертаємося до норм Конституції України, які діяли до моменту узурпації влади Януковичем. Для цього не потрібно було проводити процедуру внесення змін до Конституції. Цим рішенням Верховна Рада України по суті констатувала факт захоплення влади Януковичем і його поплічниками. І тому простою постановою Верховної Ради України ми повернулися в правове поле.

Роки що минули виявили головну помилку пост майданної влади в Україні. Вона полягала в тому, що суспільне обурення Януковичем і його поплічниками по суті обмежилося законом про люстрацію, що фактично стало симулякром, який врятував заколотників-узурпаторів від кримінального переслідування. І ось тепер ті, хто були учасниками організованого злочинного угрупування Януковича пишуть заяви на учасників Революції Гідності з вимогою притягнути останніх до кримінальної відповідальності за "державний переворот".

Ще раз. ТІ, ХТО НАСПРАВДІ РАЗОМ З ЯНУКОВИЧЕМ ЗДІЙСНИВ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ, пишуть заяви до правоохоронних органів на тих, ХТО ЗАХИСТИВ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ!

НЕВЖЕ ВОНИ СПРАВДІ СПОДІВАЮТЬСЯ НА РЕВАНШ?

ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ.

P.S. А спеціально для упирів і вурдалаків Януковича, які нічому не навчилися, але й нічого не забули, процитую ще одного великого українця - Василя Симоненка. ЧитайТе. ДумайТе. І не будіть лихо...

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палаша.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

З СВЯТОМ, ДОРОГІ УКРАЇНЦІ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

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