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"Второй Ватикан": в Украине раскусили план РПЦ на Томос

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Российская православная церковь хочет стать "вторым Ватиканом" и глобальным религиозно-политическим центром, из-за чего пытается подорвать авторитет Томоса об автокефалии ПЦУ.

Такое заявление на странице в Facebook сделал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря. Он отметил, что цель Москвы – закрепить за РПЦ роль лидера, – "осталась неизменной еще со сталинского времени".

Архиепископ добавил, что церковь в России функционирует "с опорой на путинскую машину пропаганды и подкупа".

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"Перед Критским Собором в Москве появился план – собрать свой собственный "собор". И на нем представить Церкви не делегациями, а иерархами. Потому ряд Церквей на московский "собор" явно не поедет – но поедут "поощряемые" МП иерархи. И это даст повод говорить о собственном "соборе" как "всеправославном". И на протесты Константинополя заявить, что "наш собор не хуже вашего, но у нас иерархов было в несколько раз больше, поэтому наш – правильный и почтенный", – написал Зоря.

По его мнению, такой план РФ поняли на Фанаре, что и стало окончательным аргументом в пользу Томоса для украинской церкви.

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"Потому что предыдущая тактика дипломатии и уступок в отношении Москвы не сработала, а ждать, пока МП "задушит Константинополь в братских объятиях" – там вряд ли собирались", – уверен церковник.

Как добавил он, РПЦ любой ценой хочет нивелировать и сам Томос, и, главное, – право Вселенского Патриарха его предоставлять.

"Все это скрыто в красивую обертку идеи "необходимости всеправославной согласия" на новую автокефалию", – пояснил священник ПЦУ.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в РПЦ разгорелся скандал из-за митрополита Белгородского Ионанна, который заявил, что миллионы солдат погибли в начале Второй мировой войны, поскольку были безбожниками.

Ранее в сети подняли на смех патриарха Кирилла, который заверил, что Русская православная церковь строит по три храма в сутки.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Теги
РоссияРПЦПЦУТомосКонстантинопольский патриархатрелигияцерковный конфликтправославие в России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть путинским собакам
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