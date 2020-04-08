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8 апреля • обновлено в 14:38
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Второй случай на Киевщине: женщина с COVID-19 из Бучи родила здорового ребенка

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Женщина из Бучи (Киевская область), у которой подтвердили коронавирус, родила здорового ребенка в больнице города Белая Церковь.

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Об этом на свой странице в Facebook написал мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, на свет появился мальчик весом 3 килограмма.

Беременная

Беременная

"Жизнь продолжается! Получил хорошую новость от своего коллеги из города Белая Церковь. Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, 7 апреля родила здорового мальчика весом 3 кг. Желаю малышу крепкого здоровья, а маме – скорейшего выздоровления! Община города ждет вашего возвращения!" – отметил городской голова.

Второй случай на Киевщине: женщина с COVID-19 родила здорового ребенка

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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