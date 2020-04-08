Второй случай на Киевщине: женщина с COVID-19 из Бучи родила здорового ребенка

Женщина из Бучи (Киевская область), у которой подтвердили коронавирус, родила здорового ребенка в больнице города Белая Церковь.

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Об этом на свой странице в Facebook написал мэр Бучи Анатолий Федорук. По его словам, на свет появился мальчик весом 3 килограмма.

Беременная

"Жизнь продолжается! Получил хорошую новость от своего коллеги из города Белая Церковь. Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, 7 апреля родила здорового мальчика весом 3 кг. Желаю малышу крепкого здоровья, а маме – скорейшего выздоровления! Община города ждет вашего возвращения!" – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с коронавирусом, также родила здорового ребенка в больнице Белой Церкви.

На на вторые сутки после родов мальчика передали родственникам, а мама осталась в боксе инфекционной больницы.

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