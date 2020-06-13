Главная Новости
13 июня • обновлено в 09:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Вторая волна коронавируса в Украине: Ляшко отметил особенность

1.3т
Читать материал на украинском

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине произойдет с вероятностью в 70%.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", вторая волна коронавируса может произойти вместе с сезонным гриппом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

"Вторую волну я бы оценил где-то в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там надо будет, опять же, смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет лидирующее значение", – отметил он.

По словам Ляшко, сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире.

"Если мы посмотрим на Китай, то второй волны у них почему-то нет довольно долгое и продолжительное время. Если посмотрим на, опять же, страны Европы, то они пошли на снижение с незначительными подъемами после снятия карантинных ограничений. Будем смотреть, мы не исключаем вероятность второй волны", – добавил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги