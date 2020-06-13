Вторая волна коронавируса в Украине: Ляшко отметил особенность

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине произойдет с вероятностью в 70%.

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Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", вторая волна коронавируса может произойти вместе с сезонным гриппом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виктор Ляшко

"Вторую волну я бы оценил где-то в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там надо будет, опять же, смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет лидирующее значение", – отметил он.

По словам Ляшко, сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире.

"Если мы посмотрим на Китай, то второй волны у них почему-то нет довольно долгое и продолжительное время. Если посмотрим на, опять же, страны Европы, то они пошли на снижение с незначительными подъемами после снятия карантинных ограничений. Будем смотреть, мы не исключаем вероятность второй волны", – добавил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 июня в Украине официально подтверждено 30 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки.

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