ВСУ показали фото и видео танковых маневров вблизи Крыма

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
4,0 т.

  • Защитники оттачивали свое мастерство на пересеченной местности

  • Они потренировались применять против врага внезапный огонь прямой наводкой

  • Также танкисты осуществляли заблаговременное и скрытное размещение боевых машин

На юге Украины ВСУ провели танковые учения

Танковые экипажи Вооруженных сил Украины, которые несут службу на юге, провели учения, на которых отработали элементы боя и отражение наступления противника.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-танкисты усовершенствовали навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывание танковых подразделений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танковые экипажи ВСУ провели учения на юге.
Танкисты ВСУ работали на пересеченной местности.
Воины ВСУ отработали действия в огневых засадах.
Танкисты тренировались открывать внезапный огонь прямой наводкой по врагу.

"Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также добавил, что, среди прочего, танковые экипажи отрабатывают действия в огневых засадах. В частности, военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, чтобы нанести противнику максимальный урон с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой.

"Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущества при ведении танкового боя", – объяснил Наев.

В программу учений танкистов ВСУ входила отработка элементов боя.
Экипажи показали, насколько готовы к отражению наступления противника.
Танкисты ВСУ во время военных учений на юге.

Танковые учения ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Наев