ВСУ показали фото и видео танковых маневров вблизи Крыма

Танковые экипажи Вооруженных сил Украины, которые несут службу на юге, провели учения, на которых отработали элементы боя и отражение наступления противника.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины-танкисты усовершенствовали навыки перемещения и маневрирования на пересеченной местности, изменение направления движения и развертывание танковых подразделений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Практические занятия по боевой подготовке продолжаются ежедневно. Сейчас танкисты шлифуют основные элементы танкового боя", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также добавил, что, среди прочего, танковые экипажи отрабатывают действия в огневых засадах. В частности, военные учатся заблаговременно и скрытно размещать боевые машины, чтобы нанести противнику максимальный урон с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой.

"Это, прежде всего, позволяет перехватывать инициативу и создает преимущества при ведении танкового боя", – объяснил Наев.

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