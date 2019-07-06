"Путин х**ло!" В Раде нашли весомый аргумент против дематюкации

В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О противодействии сквернословию", под запретом окажется известная кричалка украинских футбольных болельщиков "Путин х**ло!"

Такое мнение высказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Ольга Червакова, комментируя скандальный "закон о дематюкации".

"Статья Административного кодекса предусматривает наказание за ругательство в общественных местах. Если бы я вышла на парламентскую трибуну или в кулуары и громко сказала слово на "б", на "п", на "х", тогда бы можно было меня оштрафовать. Придется искать литературные соответствия", – сказала нардеп.

Червакова напомнила 2014 год, "когда началась российская агрессия, был аннексирован Крым и украинские футбольные болельщики ходили большими толпами с транспарантами и украинскими флагами и пели некое непристойное слово".

"Тогда почему-то никто не просил искать литературное соответствие. Бывают ситуации, когда для того, чтобы описать какое-то явление, особенно в политической жизни, иногда литературного соответствия не хватает. Сказать "меня охватило крайнее волнение и безграничная печаль" было бы неправильно", – подчеркнула она.

theworldnews.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

законопроект о дематюкации авторства нардепа Ольги Богомолец предусматривает штрафы, административный арест и исправительные работы для любителей нецензурной лексики.

так называемая дематюкация украинского языка вызвала бурную реакцию в сети. Некоторые украинцы восприняли такой документ как шутку, другие считают, что это полный маразм.

ранее украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой объяснила разницу между российским матом и руганью в Украине.

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