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"Путин х**ло!" В Раде нашли весомый аргумент против дематюкации

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В случае принятия Верховной Радой законопроекта "О противодействии сквернословию", под запретом окажется известная кричалка украинских футбольных болельщиков "Путин х**ло!"

Такое мнение высказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Ольга Червакова, комментируя скандальный "закон о дематюкации".

"Статья Административного кодекса предусматривает наказание за ругательство в общественных местах. Если бы я вышла на парламентскую трибуну или в кулуары и громко сказала слово на "б", на "п", на "х", тогда бы можно было меня оштрафовать. Придется искать литературные соответствия", – сказала нардеп.

Червакова напомнила 2014 год, "когда началась российская агрессия, был аннексирован Крым и украинские футбольные болельщики ходили большими толпами с транспарантами и украинскими флагами и пели некое непристойное слово".

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"Тогда почему-то никто не просил искать литературное соответствие. Бывают ситуации, когда для того, чтобы описать какое-то явление, особенно в политической жизни, иногда литературного соответствия не хватает. Сказать "меня охватило крайнее волнение и безграничная печаль" было бы неправильно", – подчеркнула она.

"Путин х**ло!" В Раде нашли весомый аргумент против дематюкации

theworldnews.net

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Ольга БогомолецОльга Червакова
Место
Украина
Теги
Дематюкация языкаукраинский языкВерховная Рада Украины
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Начать предлагаю с депутатов и презедента. Бить каждого молотком по яйцам и если заматюкается - брать огромный штраф и на полгода подметать улицы.
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CARGO 100
CARGO 100
Миценко Андрей, не по европейски. Нарушается принцип толерантности ...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Как эту страну можно воспринимать серьёзно? Идёт война, а главный вопрос это мат.
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Закон Порядок
Закон Порядок
вот больные .скотный двор распустили ,а они что-то мычат,кто кукарекает,кто блеет,но большинство- подхрюкивает.все от корыта никак не свалят.
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