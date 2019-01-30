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''Все проср*ли!'' Цимбалюк жестко прошелся по "заслугам" Януковича и Ко в Украине

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Причиной катастрофических последствий правления команды беглого экс-президента Виктора Януковича стало то, что все они руководствовались в работе кремлевской мантрой о второстепенности Украины по сравнению с Россией.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Он подчеркнул, что вся бывшая политическая верхушка Украины придерживалась мнения о том, что Украина никогда не существовала как самостоятельное государство, в отличие от страны-агрессора. Этот тезис они применяли даже для опровержения исторических фактов.

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"Знаете, в чем беда бывших руководителей Украины, почему они все прос*али? Потому что они меряют страну, которую возглавляли, фразами "Украины не было — Россия была", как-то так. Ну, если не было, тогда не должно быть и сейчас. Такая логика имеет ряд изъянов. Может быть, государства Украины и не было, но был город Киев. Наверное, случайно в России раньше называли государства, которые предшествовали современности, Киевская Русь?" — ярко ответил Цимбалюк на пропагандистские выпады предателей Украины.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк разгромил лживое выступление беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова о якобы растущей агрессии в родной стране. Журналист с сарказмом назвал его "несчастным, пострадавшим от украинизации" и обвинил в лицемерии и активном отрабатывании прокремлевских тезисов.

Напомним, экс-советница Януковича Анна Герман пожалела, что он не удержал власть в своих руках во время Революции Достоинства. По ее словам, он якобы мог это сделать, пожертвовав несколькими людьми из своего окружения.

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Персоны
Роман ЦимбалюкВиктор Янукович
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло будет выходить на показатели 2013 года, еще лет эдак 50....и оно что то хрюкает про то, что просрали все до революции гнидости и до МАНДАйна....фееричный дэбил!
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ЕСТЬ НА КОГО СВАЛИТЬ ВСЕ НЕУДАЧИ.МАЙДАНА
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Питон Каа
Питон Каа
А что это за табличка за спиной у этого бандерлога и кто просрал, ну или проскакал, то место, которое на ней указано? Вот такие вот печальные итоги украинизации.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Питон Каа, то что Украина "прослала", тебе маскакл, прийдется выгребать.
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