В Харькове реализовался сценарий Италии, кислорода и медиков не хватает, – врач

В харьковских больницах, где лечат больных на коронавирус, катастрофически не хватает медперсонала и кислорода, все койко-места заняты.

Об этом в материале OBOZREVATEL "Харьковщина перешла в "черную зону" заявил анестезиолог Владимир Корсунов. Он сравнил ситуацию в регионе с показателями Италии.

"Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления", – сказал медик.

Врачи рассказали, что в целом потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. Мол, за последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам одной из семейных врачей, которая лечит COVID-19, ситуация с эпидемией коронавируса в Одессе значительно ухудшилась за последние полторы недели, "город идет ко дну".