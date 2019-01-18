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''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

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Жителям села Ворсовка Малинского района Житомирской области, община которого перешла из Московского патриархата в единую поместную Православную церковь Украины, рассылали письма с угрозами и угрожали физической расправой.

Как рассказал OBOZREVATEL председатель районной ячейки партии "Свобода" Николай Полиновский, решение перейти в ПЦУ было принято единогласно на собрании жителей села.

До этого в общине проводился опрос касательно перехода в единую церковь и сбор подписей, на что последовала бурная реакция местного батюшки, который служил в Ворсовке около 10 лет.

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Священник, по словам Полиновского, агрессивно вел себя по отношению к жителям, пытался отбирать списки с подписями, а также "угрожал парнями в балаклавах" и пытался закрыть вход в церковь.

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

Также после решения местных жителей о присоединении к ПЦУ они начали получать письма с угрозами попасть в ад за "смертный раскольнический грех".

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

Вскоре к разрешению конфликта подключились правоохранители и местные власти, и после затяжных разбирательств и споров прихожанам удалось дать отпор и отстоять свои права. В пятницу, 18 января, вход в церковь вновь был открыт. Ожидается, что вскоре в селе начнет править службу священник ПЦУ.

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

facebook Николая Полиновского

Как сообщал OBOZREVATEL, после получения Томоса об автокефалии под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов Московского патриархата.

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Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Место
УкраинаЖитомир
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все"местные " жители пpиехали на 5 автобусах.До и После pешения их никто не видел.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
А что там делают твари в камуфляже? Обеспечивают моральную поддержку СЦУ-пастве?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ФСБ-попам дорога в храмы ПЦУ заказана!
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