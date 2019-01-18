''Все будете в аду'': на Житомирщине священники МП угрожали прихожанам ПЦУ

Жителям села Ворсовка Малинского района Житомирской области, община которого перешла из Московского патриархата в единую поместную Православную церковь Украины, рассылали письма с угрозами и угрожали физической расправой.

Как рассказал OBOZREVATEL председатель районной ячейки партии "Свобода" Николай Полиновский, решение перейти в ПЦУ было принято единогласно на собрании жителей села.

До этого в общине проводился опрос касательно перехода в единую церковь и сбор подписей, на что последовала бурная реакция местного батюшки, который служил в Ворсовке около 10 лет.

Священник, по словам Полиновского, агрессивно вел себя по отношению к жителям, пытался отбирать списки с подписями, а также "угрожал парнями в балаклавах" и пытался закрыть вход в церковь.

facebook Николая Полиновского

Также после решения местных жителей о присоединении к ПЦУ они начали получать письма с угрозами попасть в ад за "смертный раскольнический грех".

facebook Николая Полиновского

Вскоре к разрешению конфликта подключились правоохранители и местные власти, и после затяжных разбирательств и споров прихожанам удалось дать отпор и отстоять свои права. В пятницу, 18 января, вход в церковь вновь был открыт. Ожидается, что вскоре в селе начнет править службу священник ПЦУ.

facebook Николая Полиновского

facebook Николая Полиновского

facebook Николая Полиновского

facebook Николая Полиновского

Как сообщал OBOZREVATEL, после получения Томоса об автокефалии под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов Московского патриархата.

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