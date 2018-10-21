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Томос Украине: озвучены новые детали выборов патриарха единой церкви

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Главу будущей объединенной украинской православной поместной церкви должны избрать демократическим путем голосования на соборном собрании.

Об этом ObozTV рассказала доктор философских наук, заведующая отделом истории религий и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. Она отметила, что пока больше всего шансов возглавить единую церковь Украины у патриарха Филарета.

"Потому что это дело его жизни, он самый старший иерарх, он связан с православной жизнью Украины более 50 лет, поэтому будет естественно, если ему отдадут эту должность первого патриарха объединенной православной поместной церкви", - заявила Филипович.

Окончательное же успешное получение Томоса теперь зависит только от сознательности и инициативы украинских священников, которые должны приложить все усилия для скорейшего объединения, считает она.

"Если сейчас будут устраиваться разборки и без конца вспоминаться былые обиды - процесс может затянуться. А если договорятся и действительно будут считать, что нам как можно скорее нужна эта объединенная поместная православная церковь, значит объединятся быстро", - уточнила ученая.

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Филипович заверила, что наконец-то все украинцы осознали, что необходимо воспользоваться шансом и объединиться, дабы Украина вошла в русло нормальной, православной, религиозной жизни.

"Потому что это же ложно и несправедливо, когда часть православных христиан считаются каноническими, то есть теми, кто имеет право на спасение и вечную жизнь. А другая часть такого права лишена", - возмутилась она.

Реакция же России на решение Константинопольского патриархата, по мнению ученой, более чем предсказуема. Ведь если Украина с получением Томоса приобретает, то Россия, наоборот, теряет.

"Теряет территории, теряет влияние, теряет верующих. Потому как они иначе могут на это реагировать? Конечно, резко отрицательно", - подытожила Филипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Людмила Филипович
Место
Украина
Объекты
Томосединая церковьУПЦ КПУПЦ МПРПЦУкраинаРоссия
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Раскольник Филарет давно мечтал официально именоваться "патриархом". Собственно говоря, эти личные амбиции его и ввергли в грех раскола
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Slobodkin Gregory
Slobodkin Gregory
Крымчанин Юрий, тягчайший грех - кегебение. Он непрощаем.
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Натанов Иван
Натанов Иван
придурки. с такой демократией как у вас. значит война. вас пиндосы могут только плохому научить, ослы вы желто-синие.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославные. Усерднее молитесь, усерднее. И не дрочить на клавиатуру .
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