Томос Украине: озвучены новые детали выборов патриарха единой церкви

Главу будущей объединенной украинской православной поместной церкви должны избрать демократическим путем голосования на соборном собрании.

Об этом ObozTV рассказала доктор философских наук, заведующая отделом истории религий и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. Она отметила, что пока больше всего шансов возглавить единую церковь Украины у патриарха Филарета.

"Потому что это дело его жизни, он самый старший иерарх, он связан с православной жизнью Украины более 50 лет, поэтому будет естественно, если ему отдадут эту должность первого патриарха объединенной православной поместной церкви", - заявила Филипович.

Окончательное же успешное получение Томоса теперь зависит только от сознательности и инициативы украинских священников, которые должны приложить все усилия для скорейшего объединения, считает она.

"Если сейчас будут устраиваться разборки и без конца вспоминаться былые обиды - процесс может затянуться. А если договорятся и действительно будут считать, что нам как можно скорее нужна эта объединенная поместная православная церковь, значит объединятся быстро", - уточнила ученая.

Филипович заверила, что наконец-то все украинцы осознали, что необходимо воспользоваться шансом и объединиться, дабы Украина вошла в русло нормальной, православной, религиозной жизни.

"Потому что это же ложно и несправедливо, когда часть православных христиан считаются каноническими, то есть теми, кто имеет право на спасение и вечную жизнь. А другая часть такого права лишена", - возмутилась она.

Реакция же России на решение Константинопольского патриархата, по мнению ученой, более чем предсказуема. Ведь если Украина с получением Томоса приобретает, то Россия, наоборот, теряет.

"Теряет территории, теряет влияние, теряет верующих. Потому как они иначе могут на это реагировать? Конечно, резко отрицательно", - подытожила Филипович.

Как сообщал OBOZREVATEL, РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

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