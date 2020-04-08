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8 апреля • обновлено в 13:07
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Врачи в Николаеве вынуждены стирать одноразовые шапочки: появилось показательное фото

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Врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки.

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Соответствующее красноречивое фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Олег Деренюга, отметив, что оно было сделано прямо во внутреннем дворике медучреждения.

Медики поликлиники в Николаеве стирают одноразовые костюмы и шапочки

Медики поликлиники в Николаеве стирают одноразовые костюмы и шапочки

Facebook Олега Деренуги

"Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки? Действительно ли все медучреждения города обеспечены средствами индивидуальной защиты?" – задается вопросом автор снимка.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Николаев
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