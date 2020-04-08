Врачи городской поликлиники №5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и даже шапочки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее красноречивое фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Олег Деренюга, отметив, что оно было сделано прямо во внутреннем дворике медучреждения.

Медики поликлиники в Николаеве стирают одноразовые костюмы и шапочки Facebook Олега Деренуги

"Это двор городской поликлиники №5 в Николаеве. Ладно, что медикам приходится стирать одноразовые костюмы. Но медицинские шапочки? Действительно ли все медучреждения города обеспечены средствами индивидуальной защиты?" – задается вопросом автор снимка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.

Напомним, в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни единого случая заболевания коронавирусом. В местной ОГА считают, что такая тенденция сохраняется благодаря соблюдению мер профилактики и удачному географическому расположению региона.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также подтвердил, что Николаевщина пока является единственной в Украине, которую не поразил коронавирус. По его словам, это необъяснимый, но приятный феномен.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся