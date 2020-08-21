Врач скорой из Черновцов второй раз заболела коронавирусом

Врач скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко второй раз заболела коронавирусом. После первого случая она выздоровела два месяца назад.

На своей странице в Facebook девушка написала, что ощутила такие же симптомы, как и в первый раз.

Грищенко уточнила, что у нее резко поднялась температура, появился кашель и она полностью утратила обоняние.

Врач из Черновцов второй раз заболела коронавирусом. Facebook Алисы Грищенко

"Не секрет, что в Украине вторая волна COVID-19. Но в безопасности ли те, кто уже переболел? Я наивно думала, что молния не попадает дважды … попадает", – отметила она.

Врач отметила, что на этот раз ей еще страшнее и тяжелее.

"Симптомы коронавируса меня уже не удивили, снова резко поднялась температура, кашель, снова полная потеря обоняния. Я не могла поверить, что это возможно. Мой антикоронавирусный иммунитет выдержал чуть больше двух месяцев. И на этот раз еще тяжелее и страшнее. Болезнь серьезная, непредсказуемая", – написала девушка.

Она призвала людей придерживаться масочного режима, гигиены и социальной дистанции.

Врач из Черновцов уже переболела коронавирусом и в начале июня после выздоровления вышла на работу. Facebook Алисы Грищенко

Первый раз Грищенко сообщила о позитивном тесте на коронавирус в середине мая.

Девушка поборола болезнь и уже в начале июня снова вышла на работу.

Facebook Алисы Грищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, который заболел коронавирусом, записал видеообращение к украинцам. Он обратился прежде всего к тем, кто не верит в серьезность болезни.

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