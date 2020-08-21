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Врач скорой из Черновцов второй раз заболела коронавирусом

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,5 т.
Врач скорой Алиса Грищенко второй раз заболела коронавирусом

Врач скорой Алиса Грищенко второй раз заболела коронавирусом.

Врач скорой помощи из Черновцов Алиса Грищенко второй раз заболела коронавирусом. После первого случая она выздоровела два месяца назад.

На своей странице в Facebook девушка написала, что ощутила такие же симптомы, как и в первый раз.

Грищенко уточнила, что у нее резко поднялась температура, появился кашель и она полностью утратила обоняние.

Врач из Черновцов второй раз заболела коронавирусом.

Врач из Черновцов второй раз заболела коронавирусом. Facebook Алисы Грищенко

"Не секрет, что в Украине вторая волна COVID-19. Но в безопасности ли те, кто уже переболел? Я наивно думала, что молния не попадает дважды … попадает", – отметила она.

Врач отметила, что на этот раз ей еще страшнее и тяжелее.

"Симптомы коронавируса меня уже не удивили, снова резко поднялась температура, кашель, снова полная потеря обоняния. Я не могла поверить, что это возможно. Мой антикоронавирусный иммунитет выдержал чуть больше двух месяцев. И на этот раз еще тяжелее и страшнее. Болезнь серьезная, непредсказуемая", – написала девушка.

Она призвала людей придерживаться масочного режима, гигиены и социальной дистанции.

Врач из Черновцов уже переболела коронавирусом и в начале июня после выздоровления вышла на работу.

Врач из Черновцов уже переболела коронавирусом и в начале июня после выздоровления вышла на работу. Facebook Алисы Грищенко

Первый раз Грищенко сообщила о позитивном тесте на коронавирус в середине мая.

Девушка поборола болезнь и уже в начале июня снова вышла на работу.

Facebook Алисы Грищенко

Facebook Алисы Грищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, который заболел коронавирусом, записал видеообращение к украинцам. Он обратился прежде всего к тем, кто не верит в серьезность болезни.

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УкраинаЧерновцыКоронавирус
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