Врач назвал прививку, жизненно необходимую людям 60+.

Людям старше 60 лет ежегодно необходимо делать прививки от пневмонии.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Можно прививаться от пневмонии. Лицам 60+ это жизненно показано", – подчеркнул он.

Кроме того, людям старшего возраста необходимо ежегодно делать прививки от гриппа, и раз в 10 лет – от дифтерии.

По словам врача, взрослым, которым в детстве не была сделана прививка от кори, необходимо сделать ее, поскольку этот вирус чрезвычайно опасен. "Каждый человек должен привиться от кори, потому что заражаемость 100%. Чем старше, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию", – пояснил медик.

Он добавил: если человек не знает, делали ли ему прививку от кори, ее необходимо сделать.

Полную версию интервью с Сергеем Бережновым скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Украины заявили, что в недалеком будущем страна может столкнуться со вспышкой кори. Причина – недостаточный обхват вакцинирования, в частности, среди детей в возрасте до 1 года.