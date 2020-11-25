Врач из Израиля назвал причины смерти от COVID-19 в Украине

Смерти больных с коронавирусом могут быть связаны с ошибками в лечении.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "У вас куча тяжелых больных из-за неграмотных назначений на амбулатории", – заявил он.

Отвечая на вопрос, связаны ли смертельные случаи с неграмотным назначением лекарственных препаратов, медик заявил: "Ну конечно!"

Врач назвал самую распространенную медицинскую ошибку, которая приводит к смерти пациентов с COVID-19 в Украине.

"У вас дается громадное количество антибиотиков. И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор даются противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее", – пояснил медик.

В этом контексте он подчеркнул: "Вам нужен четкий протокол лечения по степеням тяжести и под уголовную ответственность врача его назначение".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с неконтролируемым применением антибиотиков.