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24 апреля • обновлено в 14:02
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Врач из Ивано-Франковщины забил тревогу из-за лекарств от коронавируса

1.7т
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Врачи из Ивано-Франковской области, эпицентра коронавируса в Украине, не могут найти и приобрести лекарства от COVID-19, которые есть в новом протоколе Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы Тарас Масляк 24 апреля на комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает издание "Галка". По его словам, ситуация с инфицированием в регионе улучшается.

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"В больнице 55 человек, около 20 человек мы выписали. Еще ждем повторные ПРЛ-тесты, тогда сможем выписать еще людей", – отметил Масляк.

"Найти нереально!" Врач из Ивано-Франковщины забил тревогу из-за лекарств от коронавируса

Главврач также подчеркнул, что Минздрав обновил протокол лечения, однако лекарства найти "нереально".

"Изменен протокол, там есть лекарства, которые должны влиять на этот вирус. Вчера попытались их искать, чтобы приобрести, но это нереально", – отметил врач.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 684 случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Ивано-Франковщине мужчина скончался от коронавируса из-за халатности семейного врача. Пенсионер умер по дороге из одной больницы в другую. Его до последнего обвиняли в симуляции.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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