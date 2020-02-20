Народные депутаты обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову из-за протестов в Винниках Львовской области, куда должны были доставить украинцев, эвакуированных из Китая.

Депутаты просят открыть уголовное производство против граждан Украины, сообщает "Украинская правда" (чтобы посмотреть документ, проскролльте до конца новости).

Заблокированный вход в госпиталь pravda.com.ua

"Просим возбудить уголовное производство, найти и привлечь к ответственности лица, которые призывали к совершению действий, угрожающих общественному порядку, перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения на территорию Украины эвакуированных из города Ухань граждан Украины", – сказано в обращении.

Парламентарии считают, что действия граждан содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 295 (призывы к свершению действий, угрожающих общественному порядку) УК.

Заявление нардепов pravda.com.ua

Заявление нардепов pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Напомним, что в Винниках сотрудники госпиталя запели гимн Украины, когда узнали, что эвакуированных сограждан к ним не привезут.

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