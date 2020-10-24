В ВОЗ рассказали, как не заразиться COVID-19 на местных выборах в Украине

Чтобы защититься от коронавируса во время голосования на местных выборах-2020, необходимо соблюдать все меры карантина: правильно надеть маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

Правила напомнило украинское бюро Всемирной организации здравоохранения на странице в Facebook. Так, эксперты посоветовали держаться на безопасном расстоянии в 1,5 метра от других, а кроме того:

заходить на избирательный участок в маске ;

перед тем, как надевать ее, продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком в течение 20 секунд ;

надевать маску так, чтобы она прикрывала нос, рот, подбородок;

взять с собой антисептик, чтобы обработать руки при входе на участок;

не прикасаться к маске, лицу и глазам;

прикрывать рот сгибом локт я , если кашляете или чихаете;

по возможности пользоваться личной ручкой.

Подчеркнем, что после выхода из избирательного участка нужно продезинфицировать руки спиртосодержащим антисептиком. По возвращению домой – тщательно вымыть руки мылом не менее 40 секунд.

"Следуя рекомендациям по безопасности, вы можете защитить себя и людей, которые вас окружают", – отметили в ВОЗ.

Напомним, 25 октября украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах.