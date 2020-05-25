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25 мая • обновлено в 13:57
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Восемь областей Украины не готовы к смягчению карантина: список Минздрава

3.6т
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Восемь областей Украины остаются неготовыми к ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса.

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Пресс-служба Министерства здравоохранения обновила таблицу готовности областей к следующему этапу смягчения карантина (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Треть областей Украины не готовы ослаблять карантин

Треть областей Украины не готовы ослаблять карантин

Так, по состоянию на 25 мая усиленные карантинные ограничения продолжаются в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

Напомним, что для перехода к следующему этапу областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

Восемь областей Украины не готовы к смягчению карантина: список Минздрава

moz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что Минздрав внес Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина. Смягчения предусматривали запуск общественного транспорта.

Однако позднее Днепропетровщина перестала отвечать критериям для перехода на второй этап. Соответственно, метро в Днепре остается закрытым.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус карантин
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