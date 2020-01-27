"Вопрос нацбезопасности": Зеленского призвали к неотложным действиям из-за коронавируса

Власти Украины и президент Владимир Зеленский должны принять ряд неотложных мер из-за распространения в мире китайского коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявил в эфире ObozTV первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 2008 по 2011 годы) Степан Гавриш. По его словам, сегодня власти не видят в китайском коронавирусе угрозу национальной безопасности.

"Странно, что украинская власть на это реагирует совещанием в Совбезе или сообщениями отдельных чиновников с абсолютно непрофессиональной позицией. Проблема в том, что государство должно рассматривать этот вопрос как проблему национальной безопасности", – подчеркнул Гавриш.

По словам бывшего первого замсекретаря СНБО, в Украине необходимо создать так называемый "красный протокол" – план действий по борьбе с угрозой.

"Красный протокол" должен быть отработан. Если его не способен принять Кабинет министров, должен принять Совбез, президент должен утвердить его указом. Каждый день об этом должны говорить профессиональные врачи", – пояснил он.

"Вирус не знает границ. Украине надо как можно быстрее создать условия для предоставления неотложной помощи людям. Отдельные больницы, отделенные от других больных, инфекционные больницы, которые должны иметь свободные палаты. Специальные биогруппы, которые должны реагировать, со специальными системами защиты. Четкие лабораторные исследования и оценки, что это за вирус", – заявил Гавриш.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус 2019-nCoV – новый опасный штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек. Только за минувшие сутки в Китае умерли 24 пациента, а инфицирование подозревают у более 3,8 тыс. человек.

За пределами материкового Китая случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более 10 странах.

В Киеве подтвердили один случай коронавируса, но оказалось, что это не китайский вирус, который приводит к гибели людей.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся