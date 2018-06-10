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Волонтеры показали бойцов ОС при "наступлении "Л/ДНР"

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В сети распространили забавное фото украинских военных, которые якобы ожидают наступления боевиков "Л/ДНР".

Фото опубликованное на Facebook-странице Фонда "Повернись живим" покорило фолловеров паблика.

"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению. На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, однако, защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора - говорят, без последнего на войне вообще никуда", - прокомментировали снимок авторы поста.

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Подписчики страницы Фонда выразили в комментариях свою поддержку украинским бойцам.

"Они лучшие! Спасибо каждому, кто был на войне", "Благослови вас Господь, пусть эта ночь пройдет без потерь и ранений", - отметили под снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе изменили тактику, вследствие чего погибли бойцы ВСУ.

Место
Украина
Объекты
соцсетиFacebook
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