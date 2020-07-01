Волонтер о войне на Донбассе: наше лето – годовщины, устроенные Россией

Пользователей сети растрогал эмоциональный пост украинского волонтера Юлии Вороны. Его она посвятила трагическим датам, которые теперь навеки вписаны в историю Украины после ожесточенных боев лета 2014 года.

Обращение девушки обнародовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим". Оно уже успело собрать под собой 3 600 лайков, более 80 комментариев и около 300 репостов.

Ниже приводим полный текст без изменений.

Ненавижу лето с 2014 года. Потому что в нем осталось мало дней, которые не были годовщиной. Почти ежедневно в ленте Facebook появляется фотография и рассказ о тех, чью жизнь оборвала война летом 2014-го. Кто-то вспоминает, что именно в этот день шесть лет назад уехал из родного города на неделю и больше не вернулся. И едва ли не за каждым поздравлением с годовщиной освобождения города от оккупантов стоят истории тех, кто погиб или получил ранения.

Наше лето – годовщины, которые устроила в Украине Россия, ряд болезненных воспоминаний. И каждый месяц, независимо от времени года, их становится больше. Теперь нам с этим жить и всегда помнить. А сегодня – не забывать, что война продолжается.

Под постом украинцы также поделились личными переживаниями и горькими воспоминаниями, отметив, что после начала войны жизнь уже никогда не будет такой беззаботной, как казалось прежде.

"Да черное, холодное лето 2014 года навсегда оставило нестерпимую боль. Слава Героям! Царство Небесное тем, кто ценой своей жизни защитил нас! Низкий поклон тем, кто и сейчас защищает свою землю!", "Не забудем Героев, не простим врагов!", "Пение птиц на восходе солнца, стук капель по окну, облаками на небе ребята всегда будут рядом с нами", "Это правда, это все время рана, которая не заживает. Щемит сердце", "То лето принесло кровавую жатву. А осень, зима, когда рухнул ДАП. А Авдеевка, Дебальцево, Светлодарская дуга. Сколько их еще таких кровавых лет, зим, весны и осени. У смерти кровавая жатва", "Много уже крестов казацких по всей Украине, новых, не забывайте!", "Страшное лето было", – пишут патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня по сети разошлась история анонимной переселенки с Донбасса, в которой она поделилась переживаниями из-за потери родного дома шесть лет назад.