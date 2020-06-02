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2 июня • обновлено в 08:01
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Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранен боец ВСУ

  • В результате обстрелов ранен боец ВСУ

  • Противник трижды нарушил режим прекращения огня

  • Оккупанты также понесли потери

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В понедельник, 1 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток три раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и применил беспилотный летательный аппарат.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

pravda.com.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутового. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а впоследствии задействовал БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

Карта

Карта

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за май 2020 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов, ранили – 94 и уничтожили семь единиц вражеской техники.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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