Войска России пошли в атаку на Донбассе: ранен боец ВСУ

В понедельник, 1 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток три раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и применил беспилотный летательный аппарат.
Обстрелы в ООС
pravda.com.ua
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутового. Сначала, возле этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а впоследствии задействовал БпЛА для сброса выстрела ВОГ-17.
Карта
mediarnbo.org
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на подступах к Попасной российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены двое оккупантов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что за май 2020 года на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные ликвидировали 49 террористов, ранили – 94 и уничтожили семь единиц вражеской техники.
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