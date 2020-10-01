Войска РФ устроили мощный обстрел на Луганщине: вспыхнул еще один пожар

Вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на четверг, 1 октября, совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.

По сообщениям местных жителей, выстрелы фиксировали начиная с 23:00, передает Станично-Луганский РГА в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что враг произвел обстрел из оружия крупного калибра с временно оккупированной территории.

"После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", – говорится в сообщении.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию.

"Два самолета стоят готовы. Мы связались с командуванням и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", – написал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, было зафиксировано 85 пожаров, из них 42 уже ликвидировано, в некоторых селах эвакуировали людей. Также три человека погибли и трое пострадали.