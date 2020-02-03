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3 февраля • обновлено в 10:05
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"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

1.1т
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Украинские защитники выступили с сильным обращением к российским оккупантам. В нем воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Соответствующий пост появился на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр и создал резонанс в сети. Так, он собрал 520 лайков, десятки комментариев и более 100 репостов.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Ирина Рыбакова

Ниже приводим полный текст обращения украинских воинов без изменений.

Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малазийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "ихтамнет", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, воевавших неизвестно где и похороненных неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московскому нашествию, несмотря на размеры и обеспечение армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!

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В комментариях под сильным текстом украинские патриоты выразили свою поддержку защитникам, а также слова благодарности.

"Героям слава!", "Героям слава! Пусть Бог каждого из вас оберегает, и возвращайтесь скорее живыми", "За нами правда и воля!!!", "Героям слава! Пусть каждого из вас хранит Господь Бог. Возвращайтесь домой живыми!", "Вы лучшие, гордимся вами", – пишут украинцы.

"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин НГУ Харитон Старский взорвал сеть сильным постом, в котором разгромил идею сторонников примирения с Россией о необходимости отступления на Донбассе. Он напомнил, что украинский патриот – это прирожденный враг "русского мира", а также о том, что в украинском черноземе лежит трехметровый слой захватчиков.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"сильный пост" - ржать буду до вечера.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Нас е.ут, а мы крепчаем. Слава Украине!"
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ооо... Наконец то методичку распечатали полностью..
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