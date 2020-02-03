"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

Украинские защитники выступили с сильным обращением к российским оккупантам. В нем воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Соответствующий пост появился на странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр и создал резонанс в сети. Так, он собрал 520 лайков, десятки комментариев и более 100 репостов.

Воин ВСУ Ирина Рыбакова

Ниже приводим полный текст обращения украинских воинов без изменений.

Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малазийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "ихтамнет", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, воевавших неизвестно где и похороненных неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московскому нашествию, несмотря на размеры и обеспечение армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!

В комментариях под сильным текстом украинские патриоты выразили свою поддержку защитникам, а также слова благодарности.

"Героям слава!", "Героям слава! Пусть Бог каждого из вас оберегает, и возвращайтесь скорее живыми", "За нами правда и воля!!!", "Героям слава! Пусть каждого из вас хранит Господь Бог. Возвращайтесь домой живыми!", "Вы лучшие, гордимся вами", – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин НГУ Харитон Старский взорвал сеть сильным постом, в котором разгромил идею сторонников примирения с Россией о необходимости отступления на Донбассе. Он напомнил, что украинский патриот – это прирожденный враг "русского мира", а также о том, что в украинском черноземе лежит трехметровый слой захватчиков.

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