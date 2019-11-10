"Разрушенные русским миром": воин ООС поразил украинцев криком души о войне

Боец Национальной гвардии Украины Харитон Старский, который является участником ООС, произвел фурор в сети сильным текстом о том, за что на Донбассе воюют украинские защитники.

Он опубликовал его на своей странице в Facebook и всего за несколько часов собрал более 400 лайков, свыше 100 репостов и около трех десятков комментариев.

Свой обращение Старский начал с детских воспоминаний о том, как в начале 90-х его отец, офицер ВСУ привез домой съемки из бывшей Югославии.

"На тех кадрах было немало страшного, но мне больше всего запомнились боснийские дети, игравшие на разрушенных русскомиром улицах. Именно так, зародыши русскомира существовали уже тогда, это были так называемые "русские добровольческие отряды" – РДО, воевавшие вместе с сербскими четниками. До начала войны многие наши патриоты наивно восхищались сербами, пока они не приехали убивать украинцев на Донбассе, как они убивали боснийцев", – пишет защитник Украины.

По его словам, будучи еще ребенком, он смотрел кадры со своими боснийскими сверстниками, которые играли отстрелянными тубусами от РПГ-22 в сожженном Сараево, и гнал от себя мысли о том, что такая же война, страшная война в самом центре современной, цивилизованной Европы может разгореться и в Украине.

"Именно поэтому мне так дико воспринимать происходящее на улицах прифронтовых городов. Когда пьешь кофе, а вокруг тебя спокойно гуляют мамы и бабушки с детьми. И все бы ничего, но в нескольких километрах от вас работают российские "Утесы". Громко разрывается русская мина, которую вместе с другими "крупами" и "макаронами" привезли боевикам в белом гумконвое "заботливые" мишебратья. Преклонного возраста бабушка, у которой играет малый в яркой оранжевой куртке, лишь на мгновение с тревогой оглядывается на звук прилета, но медленно идет дальше. Они уже давно привыкли. Я не могу привыкнуть", – поделился своим криком души Старский.

Воин напомнил, что то же самое он видел на боснийских съемках и понимает одно: боевики никуда не исчезнут, российский террор не пройдет сам собой.

Дети и война "Гордон"

"Единственный правильный способ борьбы с террористами – это отправить их в родную Астрахань или Йошкар-Олу в рефрижераторе, всех до единого, потому что именно так работает освободительная война. Я не хочу, чтобы дети слышали разрывы российских мин, и я не хочу, чтобы их снова воспитывал русскомир. Ведь мы до сих пор выгребаем его последствия – здесь, на войне", – уверен защитник Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что украинские воины никогда не были захватчиками, и что бы там не говорили враждебные медиа, они – защитники, поэтому правда на их стороне.

"Хотелось бы, чтобы и другие люди поняли это. Потому что приходит момент, когда ни слова, ни уговоры не спасают от вражеских снарядов, и тогда мы – благословенные государством на уничтожение оккупантов – берем в свои руки оружие и идем защищать наших детей от опасных чужаков. Мы воюем за жизнь. И для того, чтобы выжить, нам всем – и в тылу, и на фронте – нужно сделать только одно. Победить!" – решительно подытожил Старский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Старский взорвал сеть сильным постом, в котором разгромил идею сторонников примирения с Россией о необходимости отступления на Донбассе. Он напомнил украинцам, что в их земле лежит слой врагов толщиной в три метра.

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