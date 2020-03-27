Главная Новости
27 марта • обновлено в 16:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Воевал за ДАП: стало известно о смерти Героя-десантника ВСУ

Читать материал на украинском

В пятницу, 27 марта, стало известно о смерти воина-десантника ВСУ Андрея Мельника, который прошел бои за Донецкий аэропорт.

Трагическую новость сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, уточнив, что на войне защитник получил серьезные ранение,после которых так полностью и не смог восстановиться.

"Умирают на войне. И умирают из-за войны. Сегодня, 27 марта, остановилось сердце десантника Андрея Мельника. Воина и защитника, который в 2014-2015 годах прошел бои за донецкий аэропорт", – сказано в сообщении.

Андрей Мельник

Андрей Мельник

Facebook "Повернись живим"

По словам волонтеров, с 2015 года Герой передвигался на инвалидной коляске, поскольку имел серьезные повреждения желудка, кишечника, спинного мозга, был парализован, а затем пережил и ампутацию обеих ног.

"Если кто-то при жизни и почувствовал на себе все последствия войны, то это – Андрей Мельник. Светлая память воину, жизнь которого сегодня война забрала на мирной территории!" – написали в некрологе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта вражеский снайпер убил на Донбассе бойца 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сержанта Алексея Золина из Житомира. Военнослужащему было 35 лет, у него осталась трехлетняя дочь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бои за Донецкий аэропорт Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Повернись живим
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
34
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Очередной максим сдох. И х..й с ним!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Красавец!!! Каждому укр карателю по инвалидной коляске!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги