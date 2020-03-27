Воевал за ДАП: стало известно о смерти Героя-десантника ВСУ

В пятницу, 27 марта, стало известно о смерти воина-десантника ВСУ Андрея Мельника, который прошел бои за Донецкий аэропорт.

Трагическую новость сообщили на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, уточнив, что на войне защитник получил серьезные ранение,после которых так полностью и не смог восстановиться.

"Умирают на войне. И умирают из-за войны. Сегодня, 27 марта, остановилось сердце десантника Андрея Мельника. Воина и защитника, который в 2014-2015 годах прошел бои за донецкий аэропорт", – сказано в сообщении.

Андрей Мельник Facebook "Повернись живим"

По словам волонтеров, с 2015 года Герой передвигался на инвалидной коляске, поскольку имел серьезные повреждения желудка, кишечника, спинного мозга, был парализован, а затем пережил и ампутацию обеих ног.

"Если кто-то при жизни и почувствовал на себе все последствия войны, то это – Андрей Мельник. Светлая память воину, жизнь которого сегодня война забрала на мирной территории!" – написали в некрологе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта вражеский снайпер убил на Донбассе бойца 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сержанта Алексея Золина из Житомира. Военнослужащему было 35 лет, у него осталась трехлетняя дочь.

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