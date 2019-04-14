|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Водителю оторвало руку: на Харьковщине произошло смертельное ДТП

3.2тЧитать материал на украинском

В субботу, 13 апреля, в Харьковской области произошло жуткое ДТП, в котором погиб пассажир. Водителю оторвало руку.

Авария произошла из-за автомобиля ВАЗ-2110, который протаранил отбойник. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге "Харьков-Щербаковка" в поселке Русская Лозовая Харьковской области", – говорится в сообщении.

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

hk.npu.gov.ua

Известно, что 35-летний водитель автомобиля во время осуществления обгона не справился с управлением.

В результате аварии погиб 33-летний пассажир авто, еще один мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы, водителю автомобиля оторвало руку, а также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пострадавших доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали трагедии, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева произошло масштабное ДТП с 4 авто. В аварии постарадало три человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаХарьков
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Трэш
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения