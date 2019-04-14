Водителю оторвало руку: на Харьковщине произошло смертельное ДТП

В субботу, 13 апреля, в Харьковской области произошло жуткое ДТП, в котором погиб пассажир. Водителю оторвало руку.

Авария произошла из-за автомобиля ВАЗ-2110, который протаранил отбойник. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля в 15:58 на автодороге "Харьков-Щербаковка" в поселке Русская Лозовая Харьковской области", – говорится в сообщении.

ДТП на Харьковщине hk.npu.gov.ua

Известно, что 35-летний водитель автомобиля во время осуществления обгона не справился с управлением.

В результате аварии погиб 33-летний пассажир авто, еще один мужчина получил черепно-мозговую травму и ушибы, водителю автомобиля оторвало руку, а также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Пострадавших доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали трагедии, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева произошло масштабное ДТП с 4 авто. В аварии постарадало три человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!