Во Львове 6-летнюю девочку спасли от редкой болезни Кавасаки: что известно о состоянии ребенка

Шестилетнюю девочку из Самбора Львовской области, у которой впервые в Украине обнаружили редкое заболевание – синдром Кавасаки, который связывают с COVID-19, – выписали из больницы.

Состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Об этом рассказал врач-анестезиолог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Тарас Борачо, передает местное издание Leopolis.news.

По словам медика, девочка неделю находилась в реанимации медучреждения, однако критическими стали первые трое суток после госпитализации: врачам нужно было наладить внутривенную поддержку сердца и давления.

К счастью, после того, как маленькую пациентку с редким педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом перевели в педиатрическое отделение, ее состояние стабилизировалось. Борачо утверждает, что болезнь ребенка не угрожает окружающим, поскольку не передается другим.

"Состояние юной самбирчанкы вполне нормальный, болезнь не передается другим. Но, если вовремя ее не обнаружить, то возникнут осложнения – поражения артерий сердца, они могут расслаиваться, образовывать аневризмы. А это реальная угроза для жизни", – пояснил он.

Врач добавил, что девочке еще на 10-й день инфицирования провели ЭХО КГ и указанных поражений не обнаружили. Хотя в дальнейшем ей нужны обязательные периодические обследования.

Медики подчеркивают, что случай синдрома Кавасаки у 6-летнего ребенка редкий, так как обычно эта болезнь поражает младших детей. В то же время они выяснили, что месяц назад самборчанка заболела пневмонией. Анализ на антитела к COVID-19 показал, что девочка бессимптомно перенесла коронавирус и у нее выработались антитела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 6-летней Соломии (имя изменено по просьбе родителей) из Самбора Львовской области диагностировали редкое заболевание, которое начали проявлять у детей только после распространения коронавируса (COVID-19).