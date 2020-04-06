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6 апреля • обновлено в 20:39
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Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

1.1т
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Во Львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ коронавирус заподозрили у новорожденного, которому всего четыре дня.

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Как пишет ZAXID.NET, у ребенка диагностировали пневмонию. В этой связи его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказала директор больницы Александра Бурда.

По ее словам, малышу уже провели одно исследование на коронавирус, результат – отрицательный. 6 апреля биоматериал ребенка отправили еще на одно исследование, результат которого будет известен 7 апреля.

Ребенок

Ребенок

"24 канал"

Маленького пациента в больницу привезли из одного из районов Львовщины. Подозрение возникло из-за того, что отец ребенка недавно вернулся из-за границы. Родителей также дважды обследовали на коронавирус. Оба раза результаты были отрицательными.

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Во Львове 4-дневный младенец попал в больницу с подозрением на коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области в реанимации областной детской больницы находится младенец, который родился от матери с подозрением на COVID-19. по информации Черновицкой ОГА, состояние малыша уже улучшилось и его сняли с кислородной дотации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
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