Ці наміри міністра Бородянського треба вітати. Попередня влада, яку важко було запідозрити в радикалізмі, пішла на це досить непопулярне рішення. А тепер і чинна влада, яку й поготів не назвеш радикальною, а скоріше навпаки, визнає правильність цього рішення. Очевидно, не все у попередників було погано. І очевидно, що заборона російських соцмереж і сайтів є настільки обґрунтованою, що навіть у "лібертаріянців" при владі не викликає сумнівів. Заборона дала чудові результати, хоча свого часу російські та українські критики цього рішення огульно стверджували, що вона не працюватиме.

У Росії так не хотіли втрачати свій вплив на українців через ВК, "Одноклассніков" та Mail.ru, співвласником яких є друг Путіна Алішер Усманов, що навіть почали випускати додатки з VPN для обходу блокування. Але це не спрацювало. За три роки авдиторія ВК скоротилася в Україні більш як у п'ять разів, "Одноклассніков" – утричі. Щоправда, тим часом українці підсіли на дуже сумнівний "Телеграм", який також має російське походження та обґрунтовано підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. І це, очевидно, мало б стати предметом зацікавлення українських спецслужб.

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