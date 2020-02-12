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12 февраля • обновлено в 13:25
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Сергей Оснач
Сергей Оснач
Общественный деятель, член Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Все статьи автора

ВК і "Однокласснікі" втратили українську аудиторію

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Ці наміри міністра Бородянського треба вітати. Попередня влада, яку важко було запідозрити в радикалізмі, пішла на це досить непопулярне рішення. А тепер і чинна влада, яку й поготів не назвеш радикальною, а скоріше навпаки, визнає правильність цього рішення. Очевидно, не все у попередників було погано. І очевидно, що заборона російських соцмереж і сайтів є настільки обґрунтованою, що навіть у "лібертаріянців" при владі не викликає сумнівів. Заборона дала чудові результати, хоча свого часу російські та українські критики цього рішення огульно стверджували, що вона не працюватиме.

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Прощай, "ВК" і "георгіївська" стрічка: як українці поставилися до гучних заборон

У Росії так не хотіли втрачати свій вплив на українців через ВК, "Одноклассніков" та Mail.ru, співвласником яких є друг Путіна Алішер Усманов, що навіть почали випускати додатки з VPN для обходу блокування. Але це не спрацювало. За три роки авдиторія ВК скоротилася в Україні більш як у п'ять разів, "Одноклассніков" – утричі. Щоправда, тим часом українці підсіли на дуже сумнівний "Телеграм", який також має російське походження та обґрунтовано підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами. І це, очевидно, мало б стати предметом зацікавлення українських спецслужб.

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Автор
Сергей Оснач Сергей Оснач
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
Новости России пропаганда соцсети
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Bruse Colin
Bruse Colin
Пацюк гов ноед кугутское отродье )(уй сосущий трубицын - давно умом поехал
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты не способны к честной конкуренции. :-) Запреты - их основной метод. А сделать своё и лучше - не могут. :-) Потому и нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата. :-)
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Bruse Colin
Bruse Colin
Трубицын Александр, пацюк - откуда узнал про нобелевскую премию - это ведь даже выговорить тебе не возможно с тремя классами незаконченными
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
бабушки с однокласников массово перескочили на фейсбук вместе со своими котиками и цветочками, а дети неужели ещё пасутся в контактике?
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