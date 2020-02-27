Вирусы — тоже фронт, или По следам "санжарской истории"

Наблюдая за разыгранной как по нотам истории в Новых Санжарах с "ядерным пеплом", вернее, ядерным вирусом, я думала о многом, и хотела написать о многом. По этой истории нужно писать пособие об информационных войнах, настолько управляемость паникой и социумом была кристаллизована, грамотно и успешно.

Но, по этой ли истории? Санжары — это уже просто калька, накатанный план по информационно-психологической дестабилизации общества, не более. И ее теперь, как успешную, будут повторять и повторять.

До этого таких "бунтов" было несколько, один из них, история "повстанцев Донбасса", которые так же, как и санжаровцы, истерили под управлением кукловодов, "вуйки едут забирать наши шахты, валить нашего Ленина, убивать и насиловать наших женщин", мы теперь это называем войной.

Из истории с Донбассом и пущенной РФ в авангарде современной войны информационной "конницы" общество выводов не сделало.

Все ток-шоу, политические или обывательские, это поговорить о "конфликте", рассказать тысячных проекциях будущего Донбасса по принципу "говорить-не мешки ворочать", так как все будущее этих территорий связанно только с одним, вывод российских войск, заход миротворцев и десятилетия по разминированию земли и мозгов. А стоило бы говорить о другом: управляемость социумом при помощи информации, программы НЛП и психологического контроля.

Информационная война, которая была развернута в Луганской и Донецкой областях и против Луганской и Донецкой областей, информационные ловушки для населения, информационная безграмотность населения- вот о чем нужно говорить, разбирать по буквам и делать выводы.

Донбасс не стал уроком для социума и руководящих лиц государства. Поэтому вот такой "Донбас-2014", который теперь еще и "Санжары-2020", могут смело запустить в любом городе Украины, в любой области и на любую тему. И социум в 80% случаях безоговорочно поведется на любую манипуляцию.

Не нравится пример Донбасса? Возьмем другой пример: "выборы в Украине 2019", когда при помощи таргетинга, окна Овертона и обычных импринтинговых установок, социум был не только расколот, но и сделал выбор в отношении выдуманного персонажа (большинство голосовало не за Зеленского, а за Голобородько), в отношении партии-призрака, не имеющей ни единой ячейки в Украине и членов партии, ну, кроме подпольной ячейки из зэка-днр.

В ОРДЛО на "референдуме 2014" было аналогичное голосование и аналогичная ситуация в головах людей. И если спросить жителей ОРДЛО за что они голосовали на "референдуме 2014", они расскажут сотни историй, среди которых первенство держат "за присоединение к РФ", "за большие русские пенсии", "за независимый Донбасс в составе Украины", "за то, чтобы ездить в Россию без границы", "за то, чтобы продавать уголь и оставлять деньги себе". О том, что в "бюллетенях" было написано "поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Луганской народной республики" вспомнят единицы, и то, неохотно.

На Донбассе РФ обкатала схему управляемых "конфликтов", вернее, довела ее до совершенства, исправив и подчистив, все ранее допущенные просчеты. Умелое использование разъединяющих нарративов. Умелое использование таргетинга и импринтинга. Классика использования окна Овертона.

И нам бы изучить вот это все. Донести до общества. Но, нет.

Более того, после выборов у меня все больше и больше подозрений, что российская калька психологического управления социумом, теперь уже основа нашей информационной внутренней политики, и мы встали со своей "трубой" в общий ряд музыкантов, которые усердно дуют, следя за магнетическими пассами кремлевских дирижеров.

Санжары усилили это подозрение. Что там будет следующим: сланцевый газ, как в Славянске, заберут шахты, как в Луганске, сами будем продавать уголь, как в Донецке, прививки переносят ген гомосексуализма, как в церкви? В Украине, к сожалению, низкий образовательный уровень населения, нулевая грамотность в истории, мове, культуре, биологии. Сколько средневековья в людях. Но, это мы, разумные, называем это средневековьем.

"Святая вода о "вирусов", "заговоры внутриматочной беременности, "выкатывание яйцом сифилиса", это норма жизни жителей РФ.

Как вы видите по соцсетям, в образовании мы вообще не выходили из совка. И это касается поколений тех, кто учился в СССР, и поколений тех, кто учился уже в независимой Украине. Большинство людей, которые не видят разницы между вирусом и бактерией.

Они уверенно лечат вирус антибиотиками и святой водой, но вряд ли помоют руки после посещения магазина. Боятся заразится от автобусов, перевозящих "условно зараженных", их пугает короновирус из Китая, от которого умерло наименьшее количество людей за все истории гриппов и вирусов, но нормально живут с соседями туберкулезниками и не реагируют на тот факт, что в Украине массово закрывают тубдиспансеры, и на улицу выходят тысячи людей с открытой формой этой страшной болезни.

До появления рейса эвакуированных украинцев из Китая, в Украину вернулось порядка 6 000 граждан, которые спешно покинули Поднебесную. Большинство из них вернулись сами, без эвакуации.

Но, даже первые "медицинские" рейсы не стали раздражающими без спецэффектов, поэтому единицы заметили, как в самолет, прилетевший из Китая, вместо медицинских работников, зашли журналисты без масок, и брали интервью у тех, кто был "вероятно инфицирован". Самих же "эвакуированных", этот рейс прибыл за две недели до "санжаровского", просто после измерения температуры, отпустили домой.

Да и журналисты, контактировавшие с "условно зараженными", также поехали на работу, а потом домой. И даже представитель министерства был в том самолете без костюма химзащиты а-ля "хеллоуин". Те рейсы были никому не интересны, так как не было заказчика для информшума.

Вот вам и вирус, как средство войны. Им и болеть не нужно, чтобы вызвать в свои города ихтамнетов, "беркут", панику, мародеров, а также блокпосты и опочленцев с повстанцами.

Так ли опасны для нашей страны рейсы из Китая?

Пройдемся по позициям еще раз. С момента начала короно-паники в Украину вернулось 6 000 граждан, которые "возможно инфицированы". Нет их учета и контроля за ними, в карантине они не пребывали. За это время они не заболели, но, если бы и заболели, их контакты уже исчисляются в тысячах.

Эту позицию возможного распространения вируса никто не заметил, так как не было заказчика для информшума. С момента начала короновируса в Украину прилетело несколько тысяч китайских студентов, которые уезжали на родину на праздники. Например, такие студенты приезжали в наш местный агроколледж, где учится мой ребенок. Без масок. Без карантина. Сдали контрольные и уехали. Они на свободном обучении. Никто в городе, где расположен колледж, не пикетировал общежитие и не орал "будем палить".

Эту позицию возможного распространения вируса никто не заметил, так как не было заказчика для информшума. До прилета распиаренных посетителей карантина в Санжарах было еще 2 "медицинских" рейса. Людей на карантин не изолировали. Померяли температуру и отпустили домой. Это показывали по телевизору и паники в обществе это не вызвало. Хотя, как бы они тоже были в категории "возможно инфицированы" и нужно было включать режим карантина и для них, но нет.

А теперь по Санжарам. Отбросим нагнетание обстановки, заброс по соцсетям за неделю до рейса "именно в ваш город, инфа 100%", подкачка в соцсетях "яжемать, они убьют наших детей", БТРы, армия, милиция, водометы, дубинки, автоматы и ноль разъяснительной работы. Ну, мы все это видели и сделали выводы, простой народ видел и не сделал выводов. Я о другом.

Паника. Мы все умрем. "Зараженные" опасны для общества.

В помещениях, где расположили эвакуированных карантинных граждан — "возможно инфицированных" — ходили команды журналистов-операторов-звукорежиссеров (съемка велась), министры (даже медицинские), представители всех древних управленческих профессий, в том числе сотрудники МВД и депутаты. Без бахил. С масками "типа есть", без перчаток. То есть они касались вещей, и возможно, самих людей "возможно инфицированных".

По всем законам медицинского (и киношного, как без этого) жанра в плане локализации эпидемий, все и все, что имело контакт с "возможно инфицированными", не имело права покидать зону карантина.

Ни журналисты и их камеры, ни министры, ни депутаты, ни министр МВД. Так как они, зайдя в комнаты карантинной зоны, стали из обычных граждан "возможно инфицированными гражданами". А все "шишки", показавшись на камеры и отыграв роли в информационном блоке, поехали домой. Их, к семье, детям, любовницам, коллегам по работе, повезли охранники и шофера. "Возможно зараженные" поехали в массы, которые они так искусно пугали "мы все умрем".

Как видите, смертельный вирус до прилета распиаренных гостей Санжар мог сто раз крутнуться по Украине и отбыть восвояси. Если не дай Бог в Украину зайдет нечто смертельное и вирусное, шансов у нас нет, так как вирус разнесут министры здравоохранения, МВД, журналисты и народные депутаты. И карантинная зона не потянет даже на съемочную площадку по количеству медицинских ляпов. Но, если в кино или постановочных шоу, ляпы (министр без бахил покидает зону карантина, депутат обнимается с инициированными и покидает зону карантина) не приводят к смерти и уничтожению страны, то в жизни. Увы, все не так радостно.

Кстати, а пограничников, работников миграционных служб и сотрудников аэропорта, которые были в зале и контактировали с прибывшими из Китая так же поместили на карантин? Здесь можно смеяться — нет, конечно же нет. Ни в едином из вышеперечисленных случаев прилета рейсов из Китая в Киев.

Постановка сцены "карантинная зона" и вообще сама ситуация, возникшая в Санжарах, это экзамен, который завалили все: министр, врачи, журналисты, милиция, общество. Каждый вытянул билет с вопросом по лично его участию, действиях в условиях карантина и опасности, и никто не сдал.

Обведите их красным кругом, всех, кто контактировал с больными и вычеркните из жизни. Если бы это был смертельный вирус, они бы били мертвы и убили бы еще пару сотен людей.

Социум…Социум сдал экзамены Кремлю. И Кремль их принял. И теперь он будет на основе полученных данных из Донбасса (как там поднимали людей на протесты и войну, на блокирование техники ВСУ), на основе данных из Новых Санжар (как заставить людей убивать друг друга в условиях эпидемиологической катастрофы), из Львова, Тернополя… Разрабатывать новые и новые "бунты", с красивыми картинками "киевская орда", "мракобесие х-хлов", "украинские фашисты", выводить людей рыть асфальт "техника не пройдет", устраивать "народные протесты", играть на чувствах людей.

А что не заметили украинцы на фоне этого "белого шума"? И где действительно можно ожидать прорыва вирусов, не виртуальных, а кашле-чихательных, и, как вирусомания помогает Кремлю в реализации плана "примирение с ОРДЛО", я расскажу во второй части, чтобы не кричали "много букаф".

Поверьте, полученная мною и проанализированная информация, заставит вас посмотреть на эту вирусную ситуацию, с другой стороны. Нет-нет, не в позиции "вирус — это не опасно", наоборот. С 2016 года я предупреждала и предупреждаю, и не устаю предупреждать, что один из вариантов использования ОРДЛО, может быть… создание бактериологического "оружия" из живых людей.

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