Вирусолог: если заболели гриппом, COVID-19 вам не грозит, но это не спасение

Возвращение к жесткому карантину, который был весной – ложный путь, когда все заперты, иммунитет не приобретается. Если человек заболел гриппом, он не может одновременно заболеть коронавирусом, но грипп не стоит считать спасением от COVID-19.

Любая новая вакцина перед широким применением должна быть проверена на эффективность и побочные реакции. Иммунитет к COVID-19 образуется благодаря общей биологической закономерности. Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

– Недавно мы услышали заявление от Министерства здравоохранения о том, что они рассматривают вариант возвращения к карантину, который мы все ощутили на себе в начале весны – к полной изоляции большинства населения. Как думаете, насколько это может сдержать распространение коронавируса при данных обстоятельствах?

– На самом деле, я бы сказала, что это несколько ошибочный путь. То, что у нас в новом сезоне дети пошли в школу, в детские сады... Пока у нас нет эпидемии гриппа, она никуда не денется. Какая она будет, мы увидим. Но пока нет циркуляции вируса гриппа, который также вызывает массовое распространение заболевания, это тот шанс, когда дети должны были переболеть.

Но в семьях нужно придерживаться такого поведения, которое нужно донести до родителей, чтобы дети не смогли заразить своих дедушек и бабушек.

А когда дети будут иметь иммунитет, это уже будет определенной иммунной прослойкой, которая защитит других людей. Особенно мы заинтересованы в защите пожилых людей, людей с хроническими патологиями.

– Правильно ли я понимаю? Вы сейчас говорите о детях, так как в большинстве случаев их заболевание протекает бессимптомно и без серьезных последствий для их здоровья?

– Да, действительно, по данным Всемирной организации здравоохранения, 29% населения планеты составляет детское население в возрасте до 18 лет, но в этой возрастной группе регистрируется заболеваний COVID-19 от 1% до 3% в разных странах. То есть у детей заболевание протекает или бессимптомно, или малосимптомно. И когда они уже переболели, они обеспечивают нам иммунную прослойку.

Потому что нельзя всю жизнь прятаться. Пока у нас нет вакцины, именно такая модель поведения должна быть.

Не делать этого, когда и грипп будет, и COVID-19 никуда не исчезнет, а сейчас, пока хотя бы нет гриппа. Но надо научить родителей, дедушек и бабушек обращаться со своими внуками таким образом, чтобы понимать, что ребенок может быть потенциальным источником инфекции.

– По поводу этих ограничений, которые, возможно, введут. Вы сказали, это не поможет никак. Что именно вы имели в виду?

– Когда все заперты, никто никуда не выходит, не общается, во-первых, это не жизнь. Во-вторых, тем, что мы сидим дома, иммунитет мы этим не получим. Иммунная защита в обществе не будет формироваться, она будет отсутствовать.

– То есть это отсрочка, которая впоследствии вновь даст галопирующий рост количества заражений, как сейчас?

– Но врачи ведь справляются. Модель поведения диктует то, как распространение болезни происходит в обществе. Если вы возьмете данные по Японии, в которой 125 миллионов населения на крошечной территории, вы посмотрите, что у них меньше больных и меньше умерших, чем у нас. При том, что тестируют они достаточно, но они не закрыты, ведут они себя по-другому.

Это можно изучить отдельно и посмотреть, что они делают для этого. Там другая культура поведения.

– Там масками в общественных местах пользовались еще далеко до пандемии.

– А кто нам запрещает?

– Конечно. Один из тезисов, который уже прозвучал в экспертной среде – грипп может вытеснить коронавирус. Как может взаимодействовать сезонный грипп с коронавирусом?

– На самом деле, побеждает тот, который новее, если можно так фигурально выразиться. Например, если есть угроза циркуляции двух вирусов. А новее для нас не грипп.

В одну клетку обычно не попадают оба вируса. Грипп поражает верхние дыхательные пути и может поражать легкие. Коронавирус тоже. Поэтому конкуренция у вирусов будет за одни и те же объекты.

Когда человек уже инфицирован гриппом, он не может быть одновременно инфицирован коронавирусом. И наоборот. Потому что выделяется защитный белок интерферон, который не пускает другие вирусы.

–То есть грипп может быть своеобразной защитой от коронавируса?

– Это достаточно условная защита, потому что пожилые люди от гриппозной пневмонии умирают, не думаю, что реже, чем от коронавируса.

– А человек среднего возраста, если заболеет гриппом, то шансы заразиться коронавирусом у него будут минимальными?

– Именно в то время, когда он болен гриппом. А когда он уже выздоровел, то он также может быть инфицирован коронавирусом.

– Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытания вакцины после обнаружения побочного эффекта. Во время масштабных испытаний одному из желающих стало плохо и поднялась температура. Можем ли мы говорить о том, что в целом вакцинация будет успешной и без побочных последствий?

– Вам заранее этого никто не скажет. Все надо доказывать испытаниями на добровольцах. В нашей стране вообще нет такого закона, который бы позволял использование добровольцев. А за границей такое есть. Это прилично оплачивается.

– Мы можем уже сейчас говорить об определенных опасностях, которые будут нести за собой вакцины от коронавируса?

– Весь мир ждет вакцину. Но вакцина должна быть проверена для того, чтобы все были уверены, что побочных реакций не будет и она будет эффективна, что мы не будем зря делать прививки.

Две вещи для вакцины должны быть окончательно выяснены перед тем, как она будет использована для широкой общественности.

– Сейчас еще рано говорить о побочном влиянии на тех, кто получит эту вакцину?

– Возможно, будут определены группы людей, которым нельзя делать вакцинацию. Первое – это аллергия. У кого-то может быть аллергия к компонентам, которые входят в состав вакцины. Вакцина имеет различные вспомогательные вещества, которые могут быть различными в зависимости от технологии изготовления.

Обычно очень небольшой процент людей, у которых может быть какая-то особая реакция. Но это не значит, что не нужно делать прививки. Если побочные эффекты наблюдаются систематически, то конечно, вакцина не будет допущена. Но надо еще выяснить, насколько она эффективна.

– Относительно иммунитета. Вы сказали, что в первую очередь должны переболеть дети, потому что для них это происходит почти не ощутимо. А насколько длительным у них может быть иммунитет? Последняя информация, которой я владею – 3-4 месяца, а дальше иммунитет как будто исчезает.

– Это общая биологическая закономерность. Защитные антитела, которые обнаруживаются тестами – иммуноферментным анализом или быстрыми тестами – человек не носит всю жизнь в себе. Он не носит все антитела ко всем антигенам, с которыми он сталкивался.

Некоторое время это присутствует, затем эти белки разрушаются, но остаются клетки памяти, которые потом нас спасают. Потому что клетки памяти при следующем контакте с вирусом, к которому были прививки или если человек переболел, производят, дают сигнал на продуцирование антител в большом количестве. Это называется иммунологическим ответом по вторичному типу.

Антитела быстро образуются, человек не может заболеть.

Антитела могут разрушаться, но клетки памяти человек носит всегда.

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