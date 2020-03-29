Вирус Х может убить половину планеты: бывший санврач Украины предупредил об опасности

Глобальной биологической угрозой для человечества до 2030 года является вирус Х, который может забрать половину населения планеты.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

"Возможно, это и есть коронавирус, возможно, какой-то другой. Но беда должна объединять людей, а не разъединяться. Тогда никакая биологическая угроза не будет страшной", – отметил врач.

Бывший санврач Украины предупредил об опасности вируса Х pravda.com.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине могут продлить, ужесточить или ввести чрезвычайное положение.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся