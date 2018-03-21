Весна опять за горами: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в среду, 21 марта, погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты.

Ночью и утром в большинстве областей ожидается снег, метель, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильный снег (в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед), днем в Украине местами небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с.На дорогах гололедица.

В западных областях Украины местами снег, температура ночью -5...-7°, днем около -1...+1°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью -5...-7°, днем 0...+2°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с

На севере Украины ночью снег. Температура ночью -5...-7°, днем 0...+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В центре Украины снег, температура ночью -5...-7°, днем около -1...+1°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

На востоке Украины дождь со снегом, ночью -3...-5°, днем -1...+1°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью -4...-6°, днем около 0...+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Крыму снег; температура ночью -1...+1°, днем 0...+2°. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В Киеве 21 марта ночью, утром снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью -6...-8° мороза, днем около 0°.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине в апреле стоит ожидать снега и прохладных температур. Особенно холодно будет в начале следующего месяца.