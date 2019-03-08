Весна обязательно победит – Юлия Тимошенко поздравила украинок с 8 марта

Женщина – это та сила, которая несет в жизнь мир, красоту и добро. Именно то, чего так не хватает нам сегодня.

Об этом говорится в поздравлении Юлии Тимошенко по случаю 8 Марта, которое политик обнародовала в своем Facebook, передает пресс-служба партии.

"По моему убеждению, женщин должно быть больше везде. В политике, в системах управления, в представительных органах, в общественной работе", – заметила лидер "Батьківщини".

Политик отметила, что как и у многих украинок, у нее 8 Марта ассоциируется не с советским официозом, а прежде всего – с весной, обновлением, теплыми поздравлениями и хорошим настроением. Это светлый и хороший день.

"Сейчас празднику 8 Марта и в Украине, и в мире предоставляют новое значение и содержание. Этот день должен напоминать о правах женщин. И это правильно. Мы, женщины, имеем такие же права, как и мужчины! Но очень часто нагружаем себя только обязанностями", – констатировала Юлия Тимошенко.

По ее мнению, еще один лишний раз пожелать "нашим лучшим в мире женщинам" весны, любви, красоты и счастья точно не помешает!

"Весна обязательно победит!" – подытожила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежь Винницкой области поддержала программу Тимошенко.

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