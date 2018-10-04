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''Верю в счастливый конец'': пленник Кремля Сущенко написал украинцам душевное письмо

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Украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно осудили в России к 12 годам заключения, обратился к украинцам из Московского СИЗО Лефортово.

Фото письма на своей странице в Twitter обнародовал правозащитник заключенного, российский адвокат Марк Фейгин. "Обращение украинского политзаключенного перед этапом в зону!" - сказано в его посте.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Укринформ

Далее наводим текст, написанный Сущенко:

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Уважаемые коллеги, друзья, соотечественники!

Промелькнули два года заключения. Я вам очень благодарен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие. Ни разу, ни мгновения не сомневался в искренности и пылкости таких коллективных действий. Надеюсь, что вы и впредь будете продолжать поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливую развязку ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, общественной сообщества и простых людей. Низкий поклон Вам.

До встречи в Киеве.

''Верю в счастливый конец'': пленник Кремля Сущенко написал украинцам душевное письмо

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский городской суд вынес Сущенко приговор после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово".

Украинцу выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.

Задержали журналиста 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отвергает.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииДело журналиста Сущенко
Персоны
Роман СущенкоМарк Фейгин
Место
Россия
Объект
Украина
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