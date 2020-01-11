"Вова! Езжай в Москву!" В зарубежных визитах Зеленского подметили роковые моменты

Практически во всех странах, с представителями которых встречался президент Украины Владимир Зеленский, происходят роковые события.

На это обратил внимание на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко, комментируя смерть Кабуса бен Саида – султана Омана, откуда только вернулся глава украинского государства.

"Умер султан Омана, который руководил страной 50 лет. Встретился с Макроном – сгорел Нотр-Дам. Встретился с Абэ – сгорел храм ЮНЕСКО. Выступил в Турции – землетрясение. Постоял с Меркель – у той приступ. Поговорил с Трампом – импичмент. Слетал в Оман – султан на**нулся. Вова! Езжай в Москву. В Москву езжай, тебе говорят", – с сарказмом прокомментировал мистические совпадения Бабченко.

Путин и Зеленский

Пользователи сети в пабликах также начали раскручивать эту тему, вспоминая и о других инцидентах, которые происходили после официальных визитов Зеленского.

"Эстония нашла оберег в виде велосипеда в подарок", "А в Украине он вообще живет", "А в Австралии его точно не было?", "Но есть надежда. Говорят, что самолет из Омана еще в мордор слетал. Держим кулаки", – пишут под постом сообщества "Баба і кіт".

С сарказмом на "фатум" Зеленского отреагировал и священник ПЦУ Александр Дедюхин, отметив, что у Украины, учитывая закономерность, огромный запас прочности.

"Нас пока только по мелочи колбасит. Ну, свет в Новый год вырубит, канализацию прорвет. Но это можно пережить. Короче, Drang nach Moscow, Вова, дранк нах. Там и оставайся, желательно насовсем. Мы уже давно поняли, что ты всадник апокалипсиса, но за разрушения в отдельно взятой недоимперии никто тебя ругать не будет. Может быть, даже Героя Украины дадим, и даже не самовывозом", – шутит он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

79-летний султан Омана Кабус бен Саид умер 10 января. Он руководил страной 50 лет (с 1970 года).

Напомним, Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана в рождественские праздники.

После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

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