В ВСУ ответили на "лживые обвинения" Кучера о катастрофе Ан-26
Алексей Кучер накануне заявил, что перед катастрофой с Ан-26 другому самолету дали приоритет при посадке
На его борту находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова
В ВСУ сообщили, что это предвзятые выводы Кучера
В Вооруженных силах Украины назвали заявление члена государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексея Кучера лживыми обвинениями и манипуляцией.
Накануне Кучер заявил, что до катастрофы был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова. Опровержение этому опубликовала пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.
"Алексей Кучер сразу сделал свои предвзятые выводы, даже несмотря на взвешенную и четкую позицию Председателя государственной следственной комиссии Олега Уруского. Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных Сил, якобы самолет, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!" – утверждают в ВСУ.
Отмечается, что "абсурдность утверждений чиновника" подтвердили все гости студии программы программы "Свобода слова" Шустера, а также однопартиец Кучера от "Слуги народа" Ирина Верещук.
"Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятны аргументы, но тщетно"... Возможно пора звонить руководителю Службы безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!" – добавили в ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Член государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексей Кучер заявил, что до катастрофы был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.
В прямом эфире он рассказал, что приоритет посадки якобы был отдан другому борту, а не тому, который был неисправен.
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский заявил, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, наложившийся на технические неисправности.